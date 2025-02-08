稱高度重視對陸關係 泰總理貝東塔：我也有中國血統

泰國總理貝東塔（Phaethongthan Chinnawat）應大陸國務院總理李強邀請，於2月5日至8日對大陸進行正式訪問，先後會見大陸國家主席習近平和大陸全國人大常委會委員長趙樂際等人，她在訪陸期間接受陸媒採訪時表示，許多泰國人對大陸心嚮往之，多次提及「泰中一家親」，表示泰國高度重視對陸關係

貝東塔6日在北京接受記者採訪時表示，許多泰國人對大陸心嚮往之，她自己多次來過北京，認為這裡不僅有家的親近感，更能感受到濃濃的情意。她並稱，自己雖然不會說中文，但也有中國血統，「我真心希望在休假時能帶家人再次來北京旅行。」

貝東塔在訪問中多次提及「泰中一家親」，表示泰國高度重視對陸關係。談到經貿合作，貝東塔表示將持續推動共建「一帶一路」框架下的基礎設施及經貿合作，持續推動泰中鐵路建設，使這條連接泰國、寮國和中國大陸的鐵路盡快成為人員與貨物往來的跨國大動脈。

她也特別提及大陸旅客到泰國旅遊的安全問題，她稱泰方高度重視每一名赴泰大陸遊客的安全，她本人也多次與泰國旅遊警察等執法部門商討保護大陸遊客旅行安全相關事宜。

而關於泰國近期積極掃蕩跨國電信詐騙的行動，她表示對於網賭電詐等跨境犯罪，泰國絕不手軟。她表示，泰國自5日開始果斷對泰國對緬甸的供電點採取了斷電措施，斷電以來，詐騙電話的頻次已有所下降，一周後我們將就斷電措施的效果進行評估。未來泰方還會與中方一道，研究建立工作組機制。

貝東塔是泰國前總理戴克辛的小女兒、現任總理兼為泰黨主席，是泰國史上最年輕的總理。公開資料顯示，貝東塔的爸爸戴克辛（Thaksin Chinnawat）生於泰國北部清邁府，為第四代泰國華人，其父親來自廣東梅州市，而其母親則來自同省市的梅縣區，媽媽寶乍文（Photchaman Chinnawat）則是生於泰國北部富有華商之家。