據香港星島日報報導，動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）超越《星際大戰：原力覺醒》，登頂全球單一市場票房榜！據燈塔專業版數據顯示，《哪吒2》票房達到67.92億元，超過《星球大戰：原力覺醒》。

前天晚上，《哪吒2》大陸票房就超過《復仇者聯盟4：終局之戰》北美票房，進入全球單一市場票房榜前二。當時不少網友就預測，昨天或今天就會實現登頂全球單一市場票房榜首的這一目標！昨天早上8時左右，《哪吒2》距離原來的全球單一市場票房榜第一名《星際大戰：原力覺醒》還差約5億人民幣票。而僅過了一天，這個5億元的差距就被追上並超越。

報導稱，隨著影片的熱度持續升高，票務平台對影片的最終票房預測不斷增長，燈塔AI預測《哪吒2》總票房將超過95億元。

剛剛結束的2025年春節檔，以超過95億元的票房總成績以及高達1.87億的總觀影人次，雙雙刷新大陸影史春節檔票房和觀影人次紀錄。其中，「成都製造」的《哪吒2》功不可沒，在春節期間貢獻了檔期內超過50%的票房。

《哪吒2》是由《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）的原班人馬打造的續作，前往5年前也曾創造50億元票房。《哪吒2》的故事續接《哪吒1》的結尾，以七色寶蓮保住魂魄的哪吒與敖丙，在太乙真人的協助下重鑄肉身，開啟全新的篇章。

業內人士表示，《哪吒2》為國產動畫電影樹立了新標竿，開啟了國產動畫電影的新篇章。