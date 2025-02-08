兩岸人物／台企聯副會長 有獲利密碼

大陸全國台企聯常務副會長兼內銷拓展工作委員會主委的陳燕木，近期正忙著籌辦選拔「首屆台商百大名品品牌」，預計今年6月公布選拔結果，要跟台商們一起拓展大陸內銷市場。

陳燕木指出，美國總統川普第一任時，就對大陸加工型的產業，採取從18 %到25%懲罰性關稅，無論是陸商、台商、外商根本沒辦法活，必須移轉到東南亞。「現在他重返白宮後，對各國課高關稅只是時間早晚問題，這讓做代工的台商，根本就沒法做美國市場。」

陳燕木小檔案

陳燕木另一個身分是運時通家具控股集團董事長，他表示，以往依賴美國市場的大陸台商，現在若還能在大陸存活下來，就一定要走內銷市場，做品牌，所以在2024年10月底，由大陸全國台企聯發文給152個台商協會，發布舉辦選拔首屆台商百大名品品牌，以行銷大陸內需市場。

陳燕木指出，台商的產品品質好，東西可能會比大陸本土品牌貴，所以一定要做好市場區隔，那就是要做差異化，「我們不是做路邊攤的生意，我們是做飯店的生意，在路邊攤喝一杯咖啡人民幣10元（新台幣45元），但在飯店喝最起碼要人民幣100元（新台幣450元），所以東西是不一樣的。」

陳燕木解釋，大陸中高階市場人口大約是6.3億人口，「這符合我之前提出的『2526』密碼，也就是說大陸能夠買高檔家具和床墊的約有6億人口，6億就是兩個美國，又是五個日本，然後是26個台灣，因此大陸的內銷市場，對任何一個企業來講都是非常重要。」

陳燕木認為，按照他的「2526」密碼，先抓住大陸70個城市做為目標市場，來行銷台商產品，這樣就可以取代流失的美國市場，從外銷轉回做內銷，成為轉換的戰略。

現年75歲的陳燕木，出生於宜蘭縣礁溪鄉的貧困農村家庭，一場洪水把全家賴以為生的農田淹沒，激發當時14歲的他，立志「將來不靠天吃飯，要靠自己吃飯。」

陳燕木年輕時考上鐵路技工，最感興趣的是火車上的彈簧，因為承載整列火車重量，能讓火車安全與舒適行走。經歷六年的鐵路文化薰陶，黑油油的大彈簧，成為他之後進入床墊業、專注於精緻小彈簧，奠下基礎。

正當事業一帆風順之際，陳燕木又重返校園，攻讀輔仁大學企管研究所，因碩士論文獲選為全國十大優等論文，而受聘為輔大企管系兼課老師，開啟了另一個「陳教授」人生。