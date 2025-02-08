兩岸人物／DeepSeek創辦人 悶聲做大事

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）異軍突起，其在2025年開年發布DeepSeek-V3和R1兩款大模型，成本低廉，且性能與OpenAI相當，讓矽谷大為震驚，甚至成為撼動美國的「神秘東方力量」。該公司創辦人梁文鋒從量化資管出身，原透過AI拓展業務，如今投身中美AI充滿煙硝的戰場中。

梁文鋒1985年出生於廣東湛江一個小城市，大學和研究所都在浙江大學就讀，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學位。

梁文鋒小檔案

梁文峰於2008年與浙大同學使用機器學習等技術探索全自動量化交易。在浙大碩士畢業後三年，他在2013年將AI與量化交易結合，和浙江大學校友創立雅克比投資；2015年進一步共同創立杭州幻方科技，也是今天的浙江九章資產管理，次年又成立了寧波幻方量化投資管理。

2019年其公司管理規模突破人民幣百億元，成為大陸量化私募「四巨頭」之一。

創業第十年，梁文峰在2023年決定將事業重心轉移至AI，他在2023年5月成立AI研發機構深度求索，2024年DeepSeek正式上線。

業內傳出幻方量化主動縮減資格規模，不再參與量化第一梯隊競爭，至2025年初，該公司的規模已低於人民幣300億元，退出行業前六名。

事實上，梁文鋒財力雄厚，2023年初大陸業內傳說化名「一隻平凡的小豬」私募從業人員，在2022年捐助各類慈善機構人民幣1.38億元，登頂當年私募業捐助個人紀錄，外界盛傳便是梁文峰。而他也稱當下面臨的問題「從來不是錢，而是高端晶片（短缺）」。

他正孵化「螢火蟲」系統，他2024與螢火蟲項目同事撰寫論文提及部署螢火二號系統，該系統配備1萬張輝達A100GPU晶片，在性能上接近DGX-A100，但成本只要一半，能耗減少40%。

該論文除間接證實此前幻方囤積1萬張輝達晶片說法外，也意味螢火蟲系統性能超越強勁對手輝達。

DeepSeek沒有任何公關團隊、沒有聲量，沉潛「悶聲做大事」，2025年推出產品即造成炫風，DeepSeek在全網降低模型成本，比字節跳動的豆包與阿里雲還要早，因此也被視為「AI界拼多多」。特別華爾街投資者與矽谷人士，更認為其打破算力成本邏輯，並給資本市場帶來震撼。

梁文鋒提及，中國公司在過去多年習慣拿別人的技術創新做應用變現，他認為這並非理所當然，西方主導的技術社區一代代孜孜不倦創造出來的，只因中國並未參與這個過程，以至於忽視它的存在。在這一波浪潮中，他並非要趁機賺一筆，而是去推動整個生態發展，中國也要逐步成為貢獻者。