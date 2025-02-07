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拋觀光小兩會協商 陸委會副主委沈有忠：避免惡夢再起

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委沈有忠7日晚間呼籲觀光小兩會協商，「而不是貿然的開放，避免觀光的惡夢再次發生」。（圖／截自陸委會Youtube官方頻道）
陸委會副主委沈有忠7日晚間呼籲觀光小兩會協商，「而不是貿然的開放，避免觀光的惡夢再次發生」。（圖／截自陸委會Youtube官方頻道）

陸客來台於農曆年前由大陸文旅部宣布將開放，但我方政府要求須經小兩會協商，也不核准踩線團，大陸國台辦提出不反對兩岸旅遊恢復後小兩會溝通，但反對藉此阻撓陸客，陸委會副主委7日晚間再度發聲，希望兩岸觀光務必透過小兩會協商，「避免觀光的惡夢再次發生」。

陸委會副主委沈有忠7日晚間在陸委會Youtube頻道發布附註為「廣告」的影片指出，兩岸的觀光議題，是政府的公權力事項，政府有責任也有義務讓兩岸的觀光在確保安全、品質以及穩定的前提下，恢復正常交流。這也是為什麼我們希望兩岸的觀光事項，務必透過小兩會，也就是台旅會和海旅會雙方協商相關的事項，「而不是貿然的開放，避免觀光的惡夢再次發生」。

沈有忠強調，「我方已經發函給對岸的海旅會，如果真的有意開放陸客來台，我們希望能夠儘速的就相關事項展開協商」。

同時陸委會也罕見播出該會參事林佩君的說明影片，她指出，「為什麼不趕快開放陸客來台觀光呢？其實陸委會對於這個問題，我們有明察暗訪非常多的業者跟民眾的需求」，過去開放的經驗，業者會擔心的是能不能夠永續經營大陸來台的市場，「希望能夠穩定、穩妥的好好做生意，如果像過去一樣可能說就停就停、說斷就斷，投資就會血本無歸，相關的投訴也無門」。

此外林佩君提到，業者還會擔心，過去大陸有多少陸客會來台，其實採取一些利益分配額度的方式，但只要政治認同是符合陸方需求的，就可以做到生意，「可是一個友善永續的市場經營，我們比較希望的是，大家能夠拿出好的產品，我們做良性的競爭，所有的業者都可以憑本事做生意，這樣才是一個好的方向」。

她並提及「一般民眾也都非常擔心」，陸客來台觀光之後，「我們過去記憶猶新的狀況會不會再發生？也就是熱門的觀光景點，好多遊客、價格也抬高了、品質也稍微受到影響」，林佩君指，在這些問題沒有得到解決之前，「我們其實是要停、看、聽一下」。

公開資料顯示，過去陸委會極少透過Youtube回應時事，且極少由參事出面在第一線。據悉，林佩君此前長期在交通部係董任職，擔任過台鐵附業營運中心總經理、觀光局（後升格為觀光署）主秘，她也是現任國安局局長蔡明彥的夫人，林佩君至遲於2023年調升到陸委會，擔任十二職等的參事，曾多次參加策進會活動。

兩會 陸委會 陸客

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