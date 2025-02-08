阿里巴巴傳入股DeepSeek 計劃斥資10億美元

傳阿里巴巴計畫砸下10億美元（約新台幣328億元）入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝通，阿里雲將作為DeepSeek的第一推理算力選擇提供方。阿里巴巴美股盤前一度大漲7%。

澎湃新聞報導，不過，阿里巴巴集團副總裁顏喬昨（7）日在朋友圈表示，同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。

中國AI初創公司深度求索（DeepSeek）在20日推出大模型DeepSeek-R1。作為一款開源模型，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能能夠比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT許可協定，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

資料顯示，DeepSeek應用上線20天，日均活躍用戶數就突破2,000萬，達到美國AI公司OpenAI旗下ChatGPT的四成，成為全球DAU增速最快AI應用程式。包括阿里、騰訊、華為、百度等大陸國內多個雲巨頭均宣布接入DeepSeek，形成強大的「朋友圈」。

截至記者發稿，阿里巴巴美股盤前漲3.08%，報103.47美元，此前該公司股價美股盤前一度大漲7%。

DeepSeek快速帶動大陸企業響應，騰訊、百度、阿里等旗下雲平台紛紛宣布接入該模型，同時大陸國內四大GPU廠商華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程紛紛公告要支持DeepSeek的開發，讓該模型運算能獲得更高效力支持、更加穩定。但值得注意的是，前述公司主要都是晶片設計公司，意味在製造端仍有缺口。

DeepSeek人氣急升，而阿里巴巴日前宣布旗下AI模型「通義千問」推出新版，性能「全面超越」DeepSeek V3。多家大陸科技企業已表示跟DeepSeek達成合作協議，在其平台配置 DeepSeek AI模型。