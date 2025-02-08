阿里巴巴傳入股DeepSeek 計劃斥資10億美元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
傳阿里巴巴計畫砸下10億美元（約新台幣328億元）入股DeepSeek取得10%股份。路透
傳阿里巴巴計畫砸下10億美元（約新台幣328億元）入股DeepSeek取得10%股份。路透

傳阿里巴巴計畫砸下10億美元（約新台幣328億元）入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝通，阿里雲將作為DeepSeek的第一推理算力選擇提供方。阿里巴巴美股盤前一度大漲7%。

澎湃新聞報導，不過，阿里巴巴集團副總裁顏喬昨（7）日在朋友圈表示，同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。

中國AI初創公司深度求索（DeepSeek）在20日推出大模型DeepSeek-R1。作為一款開源模型，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能能夠比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT許可協定，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

資料顯示，DeepSeek應用上線20天，日均活躍用戶數就突破2,000萬，達到美國AI公司OpenAI旗下ChatGPT的四成，成為全球DAU增速最快AI應用程式。包括阿里、騰訊、華為、百度等大陸國內多個雲巨頭均宣布接入DeepSeek，形成強大的「朋友圈」。

截至記者發稿，阿里巴巴美股盤前漲3.08%，報103.47美元，此前該公司股價美股盤前一度大漲7%。

DeepSeek快速帶動大陸企業響應，騰訊、百度、阿里等旗下雲平台紛紛宣布接入該模型，同時大陸國內四大GPU廠商華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程紛紛公告要支持DeepSeek的開發，讓該模型運算能獲得更高效力支持、更加穩定。但值得注意的是，前述公司主要都是晶片設計公司，意味在製造端仍有缺口。

DeepSeek人氣急升，而阿里巴巴日前宣布旗下AI模型「通義千問」推出新版，性能「全面超越」DeepSeek V3。多家大陸科技企業已表示跟DeepSeek達成合作協議，在其平台配置 DeepSeek AI模型。

DeepSeek 朋友 美股

延伸閱讀

蛇年首周台股先下後上 中長期AI仍可期

憂心使用者數據安全 美國會議員提案政府全面禁用DeepSeek

DeepSeek安全疑慮未除 南韓個資保護當局建議謹慎使用

DeepSeek概念股持續大漲 上證指數升破3300點

相關新聞

傳阿里巴巴砸10億美元 入股DeepSeek取得10%股權

傳阿里巴巴計畫砸下10億美元入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝通，阿里雲將作為Dee...

傳折疊iPhone最快2026 年秋季亮相 富士康獨家組裝

蘋果首款折疊 iPhone 終於要亮相了嗎？有消息指出，蘋果計畫於 2026 年秋季推出首款折疊 iPhone，並在 2...

小米高端新車要價366萬元 目標今年賣逾1萬輛

小米集團宣布，將於2月底發表小米15 Ultra手機與小米SU7 Ultra汽車等兩項高端產品。其中小米汽車SU7 Ul...

小米首款AI眼鏡 傳2月底亮相

近日有消息稱，小米的首款AI眼鏡已經獲得入網許可，加上小米眼鏡官方微博上線，原定於2025年3月至4月發表的小米AI眼鏡...

阿里巴巴傳入股DeepSeek 計劃斥資10億美元

傳阿里巴巴計畫砸下10億美元（約新台幣328億元）入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝...

陸餐飲龍頭 去年淨利增一成

擁有肯德基和必勝客在大陸獨家經營權的餐飲企業「百勝中國」，公布2024年第4季度及全年財報，多項業績創新高，去年全年營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。