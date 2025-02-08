小米首款AI眼鏡 傳2月底亮相

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

近日有消息稱，小米的首款AI眼鏡已經獲得入網許可，加上小米眼鏡官方微博上線，原定於2025年3月至4月發表的小米AI眼鏡，有可能將於2月底與小米15 Ultra手機和電動車小米SU7 Ultra同台發布。

關於小米眼鏡官方微博一事，小米集團公關部總經理王化昨（7）日在其個人微博澄清，他很欣慰大家如此關注小米眼鏡，但實際上該帳號為多年前申請，並非新上線。意即此官方微博不能作為小米眼鏡即將上市的證據

不過關於小米正在打造AI眼鏡一事卻已經時有所聞。綜合陸媒報導，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數月前已與大陸聲學元件公司歌爾股份合作，全面對標Meta與雷朋合作打造的Ray-Ban Meta，搭載AI功能、音訊耳機和攝影機等，預計於2025年第2季發表。對於這款產品的出貨量，雷軍的預期是超過30萬台。

這次會出現相關討論，也是源於AI眼鏡在2025年進入新品密集發布期。界面新聞報導，自從Ray-Ban Meta上市後大受歡迎，眾多廠商也在2024年相繼發布智慧型眼鏡，而三星、Meta、蘋果和字節跳動等都計劃2025年推出全新AI+AR眼鏡產品，或對AI眼鏡產業鏈進行布局。

眼鏡 證據 電動

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