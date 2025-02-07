傳折疊iPhone最快2026 年秋季亮相 富士康獨家組裝

蘋果首款折疊 iPhone 終於要亮相了嗎？有消息指出，蘋果計畫於 2026 年秋季推出首款折疊 iPhone，並在 2027 年推出折疊 iPad 和 MacBook，進一步拓展折疊裝置市場。

爆料還稱，折疊iPhone首批出貨量預計為800萬至1,000萬支，2027年計畫增至2,000萬支，2026年仍由富士康獨家代工，但2027年立訊精密將加入生產。

快科技報導，根據X 帳號 @QQ_Timmy 的貼文顯示，折疊 iPhone 將搭載三星獨家開發的 OLED 顯示螢幕，並採用藍思科技研發的 UTG（超薄玻璃），目前成本約 90到100 美元。螢幕支撐架的材質仍在評估階段，包括鈦合金、不鏽鋼及碳纖維等方案，供應商領益科技已經送樣。

該款折疊 iPhone 採用左側大摺設計，折疊後厚度 9.2公厘（mm），單面 4.6公厘（mm），攤開後尺寸將超過 12 吋，相當於兩部 6.1 吋手機合併。

轉軸部分由蘋果自行設計，目前組裝成本約 110 美元，其中安費諾（Amphenol）和台灣新日興參與生產，內部零件由領益科技提供，價值約 35 美元。此外，MIM（金屬粉末射出成型）部分則由精研科技參與，價值約十幾美元。

光學技術方面，折疊 iPhone 前置相機將採用超穎透鏡（Meta Lens）超薄技術，由大立光、舜宇與藍思科技共同研發，模組則由富士康與 LG 參與開發。後置主攝與超廣角鏡頭將採用玻塑混合技術，由大立光主導，舜宇負責部分模造玻璃技術。

電池方面，新機將配備兩片不鏽鋼殼電池（供應商為信維通信與領益科技），總容量接近 5,000mAh，並將採用 3D 疊片技術，由 ATL（新能源科技）獨家開發。

每日經濟新聞報導，中信證券認為，蘋果進入折疊市場的可能性，仍是行業關注的焦點，為相關供應鏈的材料企業提供新的發展機遇。看好蘋果的技術創新能力及在手機領域的行業引領作用。若蘋果推出折疊手機，將帶動折疊支撐件以及UTG玻璃的發展。

「QQ_Timmy」帳號於2016年12月加入X平台，越南爆料大神I_Leak_VN和天風國際證券分析師郭明錤均關注此帳號，Wcc FTech、Mac Rumors、9to5Mac等多家海外媒體均轉載了蘋果折疊手機信息，但也有部分陸媒也指出，部分內容和其它爆料不符。