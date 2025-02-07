人行連續三個月增持黃金 1月黃金儲備月增0.22%

中國人民銀行7日公布，大陸1月底黃金儲備為7,345萬盎司，比去年12月底的7,329萬盎司增加16萬盎司，月增0.22%，這是人連續第三個月增持黃金。另外，人行同步公布1月底外匯存底規模為3兆2,090億美元，較2024年12月底上升67億美元，升幅0.21%。

大陸國家外匯管理局表示，2025年1月，受主要經濟體宏觀經濟資料、主要央行貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

截至發稿，現貨黃金上漲0.35%，價格為2,866.06美元/盎司。

世界黃金協會日前發布年度黃金需求趨勢報告表示，2024年全球黃金需求再創新高，達到4,974噸，較2023年的4,899噸增長1.5%，主要由各國央行的強勁購買和投資需求的增加所推動。各國央行對黃金的需求仍然「永無止境」，並達到了一個重要里程碑—連續第三年保持強勁的購買步伐，購買量超過1,000噸，達到1,045噸。

世界黃金協會還預估，2025年各國央行仍將是黃金需求的主要驅動力，投資需求有望保持健康，央行降息可以降低持有黃金的機會成本。

對於黃金近期表現強勢的原因，市場普遍認為與美國總統川普的言論有關。川普上台後的言論刺激市場避險情緒迅速升溫，黃金應聲大漲。外界預計此舉將進一步刺激通膨，這可能會增加黃金的避險吸引力。美國聯準會舉措、美元走勢、避險情緒、央行購金都是黃金價格上漲的重要驅動因素。

中信證券首席經濟學家明明認為，2025年全球市場黃金投資熱情仍將持續，結構上或呈現「亞洲下、歐美上」的趨勢。2024年年初，在金價上漲行情中，亞洲投資者參與較多，但隨著中國經濟預期改善，這一需求可能逐步消退。