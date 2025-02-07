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傳阿里巴巴砸10億美元 入股DeepSeek取得10%股權

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
傳阿里巴巴砸10億美元入股DeepSeek取得10%股權。（路透）
傳阿里巴巴砸10億美元入股DeepSeek取得10%股權。（路透）

阿里巴巴計畫砸下10億美元入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝通，阿里雲將作為DeepSeek的第一推理算力選擇提供方。阿里巴巴美股盤前一度大漲7%。

澎湃新聞報導，不過，阿里巴巴集團副總裁顏喬7日在朋友圈表示，同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但是外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。

中國AI初創公司深度求索（DeepSeek）在20日推出大模型DeepSeek-R1。作為一款開源模型，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能能夠比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT許可協定，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

資料顯示，DeepSeek應用上線20天，日均活躍用戶數就突破2,000萬，達到美國人工智慧（AI）公司OpenAI旗下ChatGPT的四成，成為全球DAU增速最快AI應用程式。包括阿里、騰訊、華為、百度等大陸國內多個雲巨頭均宣布接入DeepSeek，形成強大的「朋友圈」。

截至記者發稿，阿里巴巴美股盤前漲3.08%，報103.47美元，此前該公司股價美股盤前一度大漲7%。

DeepSeek快速帶動大陸企業響應，騰訊、百度、阿里等旗下雲平台紛紛宣布接入該模型，同時大陸國內四大GPU廠商華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程紛紛公告要支持DeepSeek的開發，讓該模型運算能獲得更高效力支持、更加穩定。但值得注意的是，前述公司主要都是晶片設計公司，意味在製造端仍有缺口。

然而，由於近期湧入用戶爆量，陸媒《第一財經》6日登錄DeepSeek開放平台發現，DeepSeek已暫停應用程式開發介面（API）服務儲值，按鈕顯示灰色不可用狀態。對此官方聲明稱，「當前伺服器資源緊張，為避免對您造成業務影響，我們已暫停API服務充值。存量充值金額可繼續調用，敬請諒解！」

DeepSeek 美股 阿里巴巴 陸股

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