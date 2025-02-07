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美中關稅戰一觸即發 野村：陸應對川普2.0大戰略正成形

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
野村證券在最新研報中稱，大陸應對川普2.0的大戰略正在成形。圖為陝西一家工廠。（圖／取自新華社）
野村證券在最新研報中稱，大陸應對川普2.0的大戰略正在成形。圖為陝西一家工廠。（圖／取自新華社）

野村證券在最新研報中稱，大陸應對川普2.0的大戰略正在成形。除了推出針鋒相對的反制措施外，大陸政府希望捍衛人民幣對美元匯率，同時尋找各種方法來刺激提振內需，以抵消出口可能受到的衝擊。

香港經濟日報報導，野村認為，與2018年的中美貿易戰期間相比，大陸現在不太願意容忍人民幣對美元大幅貶值。這也是為了支持其國內金融和房地產市場，同時促進人民幣國際化的需要。

為了實現經濟穩定增長，野村預計大陸政府將提出多項舉措來提振內需，尤其是消費需求，以抵消出口可能受到的衝擊。

在支持出口方面，野村認為大陸可能還會增加出口退稅。目前川普已對大陸加徵10%關稅，如果川普之後又藉由大幅提高關稅發起新一次貿易戰，預計大陸將再次利用出口退稅工具來減輕對出口商的打擊。

文匯報報導便指出，面對川普簽署行政令，對進口自大陸的商品加徵10%關稅，並取消低於800美元小額貨物的「最低限度」關稅豁免，大陸國家稅務總局5日即發布公告，決定對納稅人以跨境電商出口海外倉方式出口的貨物實行「離境即退稅」。

北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍指出，美國對中國商品加徵關稅無疑將對中國的出口造成負面影響，「離境即退稅」無疑為大陸跨境電商注入一劑強心針，大大縮短企業退稅的時間周期，提高資金利用效率，緩解因關稅增加帶來的資金壓力。

但野村也指出，因退稅的空間有限、部分工業部門產能過剩及地緣政治環境緊張等因素，出口退稅政策的規模可能比2018年更小，更有針對性。

北京 匯率 川普 美中關係 關稅

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