DeepSeek效應！港股AI概念股連日上揚 恒生指數重越阻力關卡

中國人工智慧（AI）公司DeepSeek最近爆紅，連帶掀起香港股市AI及相關概念股票上揚，並推動恒生指數重越21000點阻力關卡。

在DeepSeek概念的炒作下，恒指今天收盤上升241點或1.16%，收報21133點，全日成交金額高達港幣2463億元（約新台幣1兆98億元），為近期新高。

連日來，港股中與AI相關的股票持續上升，其中有智駕概念的比亞迪今天上升4.49%報330元，而此股昨天已大漲11.5%，其子公司比亞迪電子更大漲19.6%；吉利汽車今天也上揚8.04%報17.72元。

此外，與數據及雲計算有關的中軟國際今天上揚5.05%報6.28元、金蝶國際急升14.84%報12.38元。

至於半導體股票，中芯國際及華虹半導體今天雙雙回落超過2%，但這兩支股票昨天同時上揚超過7%。

分析師普遍認為，DeepSeek正在港股掀起一輪AI概念股投資熱潮，預期這個趨勢尚未持續，短期內有智駕概念的汽車股、半導體股及雲服務股仍將會是市場炒作焦點。