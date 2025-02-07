DeepSeek概念股持續大漲 上證指數升破3300點

中國聊天機器人DeepSeek概念股持續大漲帶動下，中國大陸A股三大指數今天收紅，上證指數升破3300點大關。

中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI大模型爆紅，春節後帶動陷入美國加徵關稅衝擊的A股上攻。

綜合金融界、新浪財經等陸媒，A股上午開盤，DeepSeek概念股再度開高走高，連續第4個交易日大漲，並帶動算力、伺服器概念股全面走強，汽車股也因此受到追捧。

下午收盤，DeepSeek概念股多支漲停，其中美格智能連收5根漲停板，青雲科技、優刻得、杭鋼股份也連續3日漲停。

DeepSeek概念股帶動下，A股三大指數今天均收紅。上證指數上漲33.01點，漲幅1.01%，升破3300點大關，報3303.67點；深證成指上漲182.37點，漲幅1.75%，報10576.0點；創業板指上漲53.6點，漲幅2.53%，報2174.35點。

滬深兩市今天成交額人民幣1.96兆元（下同，約新台幣8.82兆元），較上一個交易日放量4249億元，資金大量流入軟體概念股。

報導提到，DeepSeek等AI大模型的快速普及和使用者激增，帶來了海量的推理需求。例如，DeepSeek僅上線21天日活躍用戶超過2200萬，導致伺服器無法滿足大量用戶的併發需求。這種需求的爆發使得市場對算力基礎設施的需求預期大幅提升。

DeepSeek昨晚暫停應用程式介面（API）服務充值。業內分析認為，DeepSeek既要應對近期湧入的大批使用者，又要繼續提升模型性能，亟需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。這一消息很可能成為刺激算力概念股上漲的直接因素。

報導稱，隨著人工智慧技術的不斷發展，對算力的需求與日俱增。DeepSeek作為人工智慧領域的重要參與者，其業務發展對算力的依賴，使得市場對算力相關企業的前景充滿期待。

中信建投研報稱，DeepSeek推動中國國內AI+信心重估，AI+仍是核心主線。DeepSeek的突破進展是對AI+產業邏輯重大利好，顛覆了業內認為中國在AI競賽中落後美國競爭對手許多年的固有認知，使得市場對中國科技競爭的信心進一步顯著提升，可能推動春節後中國AI+產業在全球範圍內走出獨立行情。