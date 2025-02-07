DeepSeek熱度延燒至汽車 吉利率先宣布接入AI模型
中國吉利汽車6日宣布接入新創公司「深度求索」（DeepSeek）旗下AI模型，引發熱議。據陸媒報導，DeepSeek熱度已延燒至汽車圈，預計會有更多中國車企接入其AI模型，中國汽車市場競逐將進入AI新紀元。
綜合第一財經、封面新聞等陸媒報導，吉利汽車6日宣布旗下自行研發的「星睿大模型」與DeepSeek-R1已完成深度融合。透過將兩大模型融合，吉利將試圖解決智慧汽車長期存在的兩大痛點──模糊意圖理解、主動服務能力，並準確調用約2000個車載接口。有業內人士稱，這一合作為「汽車AI的iPhone時刻」。
報導指出，DeepSeek熱度已延燒至中國汽車圈，預計會有更多中國車企接入DeepSeek，中國車企競逐將進入AI新紀元。
小鵬汽車執行長何小鵬5日在開工信中，用近1/3篇幅談論DeepSeek。信中提到，DeepSeek實現了媲美OpenAI的體驗，又將成本壓縮到極低。未來10年，AI將驅動汽車發生遠超電動化的變革。
何小鵬還表示，小鵬汽車的目標是成為全球AI汽車公司，意味著AI將深度滲透至研發、製造、服務全鏈條，並稱DeepSeek的多模態能力可加速複雜場景決策模型的訓練效率。
開源證券5日發布研報指出，DeepSeek-R1模型的諸多優化方法有望為智慧駕駛行業所借鑒。DeepSeek-R1有望作為優秀的教師模型，將其性能「蒸餾」（distillation）給車端模型，進一步提升車端模型的能力。
AI模型在汽車智慧座艙、自動駕駛等領域發揮至關重要的作用。中國百度研發的「文心一言」，目前已有東風日產、紅旗、長城、吉利等近10家車企加入；吉利、智己等車企，也與阿里巴巴的「通義千問」大模型接入展開合作。
福斯汽車（Volkswagen，中國稱「大眾」）則自去年9月6日起，將為旗下多款汽車集成ChatGPT AI聊天機器人服務，成為業內首個標配ChatGPT功能的量產車品牌。
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