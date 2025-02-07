聯想摩托羅拉 在日報捷

市調機構Techinsights最新數據顯示，聯想摩托羅拉在去年第4季首次升至日本智慧手機市場第三名，市占達到8.5%，創下紀錄。分析認為，能取得如此成績，主要得益於聯想在2023年下半年對日本手機製造商FCNT的收購及2024年最後一季推出多個全新產品。

Techinsights表示，在蘋果長期占據日本手機市場主導地位下，面對谷歌、夏普、Sony、三星及中國品牌等安卓OEM之間的激烈競爭，聯想摩托羅拉近期表現非常出色，擠進前三名，僅次於蘋果和谷歌，領先於夏普、三星和Sony。

聯想摩托羅拉的成功主要歸功於其高性價比和強大的品牌知名度。近年來，該品牌在日本市場廣受消費者歡迎，市占持續攀升。同時，聯想摩托羅拉還透過多元化銷售通路增強市場滲透力，進一步推動了銷量增長。

2024年聯想摩托羅拉發布一系列新產品，如arrows We2、arrows We2 Plus、moto g64 5G和edge 50s pro等。這些產品也為聯想摩托羅拉在日本市占取得第三名的基礎。

日本市場之外，聯想摩托羅拉在北美市場也穩居第三位。2024年第4季，該品牌憑藉15%的最高年增率領跑全球十大智慧手機品牌。

聯想摩托羅拉移動業務高級副總裁塞爾吉奧·布尼亞克去年曾表示，該品牌的目標是在三年內成為全球除中國以外的第三大智慧手機品牌。

大陸筆電巨頭聯想集團2014年1月30日宣布以29億美元向谷歌收購摩托羅拉移動業務，並於當年10月底完成對摩托羅拉移動的收購。當時摩托羅拉旗下員工、專利、品牌、包括MOTO 360及Nexus6在內的一系列產品組合及其與全球各地運營商和通路商關係網絡都歸於聯想集團。

日本智慧手機製造商FCNT則於2023年9月將智慧手機業務轉讓給聯想。 FCNT的前身是富士通株式會社的移動手機事業部。