全球前1%的AI科學家 許主洪任阿里集團副總裁

綜合陸媒及港媒報導，被史丹佛大學評選為「全球前1%的AI科學家」許主洪（Steven Hoi）正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責「AI To C」業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，將提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。

據《界面新聞》報導，阿里巴巴AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引優秀人才加盟。

許主洪2002年在北京清華大學計算機系取得學士學位，2004年和2006年先後在香港中文大學計算機科學與工程系獲得碩博士學位，並在2019年當選國際電機電子學會（IEEE）會士，他發表過逾200篇會議和期刊論文，被引用次數超過8,000次。

許主洪研究領域為機器學習和人工智慧在不同領域應用，包括多媒體檢索、社群媒體、生物資訊和計算金融等。現任新加坡管理大學資訊系統系的教授，在2023年8月創辦應用人工智慧研究公司HyperGAI並擔任執行長。目前在新加坡管理大學資訊系統系的官網上顯示為休假中。