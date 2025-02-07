DeepSeek用戶數直線飆升 已達ChatGPT四成

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破2,000萬，成為全球DAU增速最快AI應用程式。 路透
DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破2,000萬，成為全球DAU增速最快AI應用程式。 路透

大陸AI大型語言模型DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破了2,000萬，達到美國人工智慧（AI）公司OpenAI旗下ChatGPT的四成，成為全球DAU增速最快AI應用程式

《科創板日報》引用數據報導，截至今年1月31日，全球DAU總榜前三名分別為ChatGPT、DeepSeek、豆包。

DeepSeek熱潮持續延燒
DeepSeek熱潮持續延燒

其中DeepSeek應用程式於今年1月11日才發布，截至1月31日上線僅21天，DAU已達2,215萬戶，為ChatGPT約5,323萬戶的41.6%，並超越字節跳動推出的豆包DAU約1,695萬。

截至1月31日，DeepSeek在蘋果應用商店的表現出色，其霸占157個國家/地區的第一名位置，其中甚至包括美國這一重要市場。

此外，DeepSeek據報已在香港成立兩家公司，分別為Deepseek Limited、DEEPSEEK (HK) LIMITED，企業類型均為私人股份有限公司，被視為持續擴大發展做準備。

本月5日為DeepSeek公司春節後復工首日，據《都市日報》報導，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體、慕名參訪者和求職者前來，其中到場最多的是日韓媒體，但DeepSeek方面婉拒所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。

DeepSeek持續帶動大陸資本市場熱度，萬得DeepSeek概念指數昨（6）日盤中漲幅超過5%，已連續三個交易日領漲，累計漲幅高達34%。

德銀報告認為，DeepSeek的推出更像是中國的「史普尼克」時刻，中國股票的估值折價將會消失。

該指數成分股中，包括工業富聯、寒武紀、德賽西威、三七互娛、金山辦公、吉比特、華金資本、中科曙光、浪潮信息、海光信息、景嘉微、中際旭創等。

DeepSeek快速帶動大陸企業響應，騰訊、百度、阿里等旗下雲平台紛紛宣布接入該模型，同時大陸國內四大GPU廠商華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程紛紛公告要支持DeepSeek的開發，讓該模型運算能獲得更高效力支持、更加穩定。但值得注意的是，前述公司主要都是晶片設計公司，意味在製造端仍有缺口。

然而，由於近期湧入用戶爆量，陸媒《第一財經》6日登錄DeepSeek開放平台發現，DeepSeek已暫停應用程式開發介面（API）服務儲值，按鈕顯示灰色不可用狀態。對此官方聲明稱，「當前伺服器資源緊張，為避免對您造成業務影響，我們已暫停API服務充值。存量充值金額可繼續調用，敬請諒解！」

DeepSeek官方價目表顯示，deepseek-chat大模型優惠期至2025年2月8日24:00，優惠結束之後將按每百萬輸入 tokens／人民幣2元，每百萬輸出tokens／人民幣8元計費。

deepseek-reasoner模型上線即按每百萬輸入tokens／人民幣4元，每百萬輸出tokens／人民幣16元計費。

DeepSeek 人民幣 應用程式

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