豐田獨資 在上海建電動車廠

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
豐田汽車宣布將在上海新建凌志（Lexus）純電動汽車及電池的研發、生產公司。圖為凌志在保加利亞的車展。（新華社資料照片）
豐田汽車宣布將在上海新建凌志（Lexus）純電動汽車及電池的研發、生產公司。圖為凌志在保加利亞的車展。（新華社資料照片）

豐田汽車宣布將在上海新建凌志（Lexus，陸譯雷克薩斯）純電動汽車及電池的研發、生產公司，預計於2027年量產，豐田據信是第一家在中國獨資設廠的日本汽車製造商。

據財聯社、每日經濟新聞等陸媒報導，豐田於5日與上海就「共同助力中國社會綠色低碳發展相關舉措」達成合作意向。

豐田決定在上海市金山區成立凌志（Lexus）純電動汽車及電池的研發、生產公司，初期將投資人民幣50億元（約新台幣225億元），首期規畫產能10萬輛，提供1000個職缺，並計畫於2027年投產，這將是豐田在中國的首個獨資工廠。

這是繼特斯拉設廠之後，上海再次引入外商獨資新能源整車專案。馬斯克過去與上海簽署項目投資協議，斥資人民幣500億元打造特斯拉上海超級工廠，這是上海有史以來最大的外資製造業專案。

據日經亞洲（Nikkei Asia）過往報導，豐田據信是第一家在中國獨資設廠的日本汽車製造商。

據公開資料顯示，作為豐田旗下的豪華汽車品牌，Lexus於1994年進入中國市場，2005年正式在中國成立特許經銷網路。

豐田目前在中國擁有2家合資公司，分別是與中國第一汽車集團合資的「一汽豐田」、與廣州汽車集團合資成立的「廣汽豐田」，Lexus則主要以進口方式銷售。

不過近年來，Lexus在中國市場面臨挑戰，2021年銷量達22.7萬輛，2022年卻下滑至17.6萬輛。2024年依賴降價策略，小幅回升至18萬輛。

市場分析認為，Lexus在中國的國產化是豐田全球電動化轉型的關鍵一步。豐田汽車社長佐藤恒治曾強調，Lexus電動化轉型的過程中，中國市場將扮演非常重要的角色。按規畫，Lexus將於2035年實現100%的電動化。

報導指出，豐田汽車計畫加大在中國的汽車產量，目標是到2030年在中國生產至少250萬輛汽車。

上海 豐田 電動汽車

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