廣東成立民營經濟局 助企業新創

民營經濟是提振大陸景氣的重要動力，廣東省在連續第二年GDP無法實現增長目標後，省內發改委已正式成立民營經濟局，以全力支援企業成為創新主角。

廣東省日前公布去年全省地區生產總值（GDP）人民幣14.16兆元，年增3.5%，未實現增長5%左右的目標。由於江蘇省經濟總量緊追廣東省之後，去年全省GDP年增達5.8%，有大陸學者示警，未來兩年內，廣東作為「大陸經濟第一大省」的地位可能不保。

5日是大陸春節假期後首個工作日，廣東省政府召開全省高質量發展大會，廣東省書記黃坤明、廣東省長王偉中、中央財辦副主任楊蔭凱等皆出席，展現拚發展決心。

廣東省發展改革委主任艾學峰在會上指出，企業是產業發展主體，加快建設現代化產業體系，離不開廣大企業和企業家的強力支撐和砥礪奮進。廣東將全力支援企業作創新主角，大力推廣深圳6個「90%」經驗做法，即90%以上的創新型企業是本土企業，90%以上的研發機構、研發人員、研發資金、職務發明專利、重大科技項目發明專利集中在企業，推動創新資源向優質企業集聚。

艾學峰表示，廣東還將加強對企政策支持，全面落實近年來推出的「技改10條」、「製造業降成本10條」、「科技金融15條」、製造業單項冠軍獎補、專精特新「小巨人」獎補等一系列有力政策，同時將結合國家「兩新」（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）、「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）工作部署，「積極謀畫一批增量政策，為企業發展實實在在謀福利」。

艾學峰接著透露稱，廣東還將加強與廣大企業常態化溝通交流，及時解決企業發展難題，「廣東省發展改革委已正式成立民營經濟發展局，下一步將積極支持包括民營企業在內的廣大企業在粵發展」。

為提振疫後經濟，北京當局似有意重拾民企信心，曾於2023年7月發布「中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」，隨後，大陸國家發改委同年9月宣布設立民營經濟發展局，如今，廣東等同跟上中央的步伐。另，去年12月人大常委會第13次會議期間，大陸首部專門關於民營經濟領域的基礎性法律「民營經濟促進法」曾提請至會議初審。