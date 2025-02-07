廣東產業發展 聚焦AI、機器人

中共廣東省委書記黃坤明最近在廣東省高質量發展大會上表示，廣東要在人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。

中通社報導，高質量發展大會被譽為廣東「新春第一會」，這是連續第三年召開。黃坤明說，要一手抓傳統產業、優勢產業的鞏固和優化，緊盯衣食住行生活必需、原料器件生產必備，實現成行成市、成鏈成群、成名成品發展，把產業根基扎得更深更厚更實；一手抓新興產業、未來產業的培育和壯大，緊盯科技前沿、產業風口、市場潮流，打造更多熱點、爆點，努力成為新規則的重要創設者、新賽道的重要主導者。

他指出：人工智能正在掀起產業變革，機器人時代逐步照進現實。廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。希望廣大有遠見、有抱負的投資者、創業者積極參與進來，共同奔赴破土而出的產業盛宴，共同迎接人機共生的智能世界。

中國互聯網絡信息中心去年底發布的「生成式人工智能應用發展報告〔2024〕」顯示，截至2024年6月，中國生成式人工智能產品的用戶規模達2.3億人，占整體人口的16.4%。截至2023年底，中國人工智能核心產業規模已接近6000億元人民幣，人工智能企業數量超過4500家。

近年來，中國陸續出台「關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知」「國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）」等一系列政策文件，加快構建滿足人工智能產業高質量發展需求的政策體系。