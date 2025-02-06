鞏固國際局勢戰略位置 春節後一周四國領導人訪陸

春節連假甫結束，大陸本週迎來巴基斯坦、吉爾吉斯、泰國和汶萊四國領導人進行國事訪問，北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰表示，此次訪陸的國家都有各自關心的議題。借助此次訪陸，大陸也能進一步鞏固和這些國家之間的關係。

在日程安排上，巴基斯坦總統扎爾達里、吉爾吉斯總統扎帕羅夫4日對大陸進行國事訪問，泰國總理貝東塔、文萊蘇丹哈桑納爾則在5日訪陸，他們都先後會見大陸國家主席習近平和大陸全國人大常委會委員長趙樂際等人。

環球時報報導，扎帕羅夫在此行前夕特別關注中吉烏鐵路，視其為一項戰略項目，將加強吉爾吉斯作為歐亞大陸過境樞紐的作用；扎爾達里則關注巴中在經貿合作、反恐和安全合作以及中巴經濟走廊發展三方面話題。

貝東塔在訪陸前表示，會與中方就打擊電信詐騙問題展開討論，盡力緩解大陸遊客對泰國旅遊安全環境的擔憂；中國國際問題研究院國際戰略研究所副研究員唐奇芳認為，哈桑納爾此次訪陸的目的則是促進雙方友好關係，確保南海地區的各項問題有廣泛共識。

上述的四位國家領導人也都將參加7日舉行的亞冬會開幕式，錢峰表示，受邀的都是大陸周邊國家，這顯示當前大陸與周邊國家團結合作、共同發展的決心，這也有利於大陸在國際秩序深入演變的關鍵時期，進一步鞏固戰略主動。