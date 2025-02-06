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美將加徵香港關稅 港府強調香港獨立關稅區地位

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港不滿美國對港加徵10%關稅，將研究因應。圖為6日香港海港城的「金龍獻瑞醒獅賀歲」活動。（中通社）
香港不滿美國對港加徵10%關稅，將研究因應。圖為6日香港海港城的「金龍獻瑞醒獅賀歲」活動。（中通社）

中美貿易戰波及香港美國對中國貨品加徵的10%關稅，同時適用於香港貨品。港府主責官員指是漠視世界貿易組織承認香港作為單獨關稅地區的地位，香港會與世界貿易組織研究美國有否違反規定。

美國宣佈當地時間2月4日起對中國貨品加徵的10%關稅，同時適用於香港貨品；美國郵政一度宣布暫停接收來自中國大陸及香港的包裹，其後撤回措施。港府商務及經濟發展局局長丘應樺稱，香港政府對此感到強烈不滿，批評是無視香港作為世界貿易組織的單獨成員，同時損害各方自身的利益，敦促美方盡快糾正錯誤行為。

丘應樺說，香港是個自貿港，是沒有關稅的，這方面是另一個考慮點，如果美國違反了世貿規定，香港會在世貿方面進行一個處理方法或訴訟。以往港府因為香港產品標籤問題與世貿組織及美國有爭議，有一個判決美國違規，但美國沒有遵守那個規定，這方面港府會嚴正跟進在世貿組織規定下有沒有違反，會與世貿組織跟進。

丘應樺稱，香港與美國的經濟往來很頻密，其中美國過去十年對香港的貿易順差超過2700億美元，美國加關稅措施，對香港的出口亦造成影響，但又稱近年不少港商因地緣政治形勢，以及國際貿易變局，改變供應鏈佈局和分散生產地，港府亦積極開拓新興市場，讓香港企業能到其他經濟體發展商貿，港府未來會研究美國的措施有否違反世貿協定，再作跟進。

對美方一度禁收香港包裹事件，丘應樺稱香港郵政正積極跟進，了解現時的包裹數量和美方的處理方法等，香港郵政會視乎實際情況作出適當安排，也會盡快與美方溝通。會向美方了解為何快速改變決定，以及了解會否有郵件退回。

經濟發展 美國 香港

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