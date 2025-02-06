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陸地方政府「新春第一會」 聚焦經商環境、科技創新

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸春節後5日開工，各地政府召開「新春第一會」，部署全年經濟工作重點。圖為江蘇句容經濟開發區一家電子產品生產企業工人在車間工作。（圖／取自新華社）
大陸春節後5日開工，各地政府召開「新春第一會」，部署全年經濟工作重點。圖為江蘇句容經濟開發區一家電子產品生產企業工人在車間工作。（圖／取自新華社）

大陸春節後5日開工，各地政府召開「新春第一會」，部署全年經濟工作重點。部分地方政府將重點放在提高經商環境，也有的是強調科技創新和改革。「新春第一會」往往具有風向標意義，目的是要激勵實現「開門紅」。

第一財經報導，上海發布《上海市聚焦提升企業感受持續打造國際一流營商環境行動方案》，首次將「提升企業感受」放在大標題中，方案明確指出，涉企政策制定要充分聽取經營主體和商協會意見，普惠性政策聽取意見原則上中小企業比例不低於50%。

遼寧省要求統籌好市場和政府的關係，維護公平公正市場環境，切實為企業添動力、為市場增活力。要堅持把創新生態、產業生態作為改善營商環境的基本支撐，持續強化科技創新環境，助力企業降本增效。

廣東聚焦「現代化產業體系建設」，由於廣東2024年的GDP增速3.5%與年初設定的5%預期差距較大，廣東省委書記黃坤明在會上強調，要一手抓傳統產業、優勢產業的鞏固和優化，一手抓新興產業、未來產業的培育和壯大。

安徽今年的主題是「聚焦科技創新引領新質生產力發展」， 要聚焦發展量子科技、空天信息、通用智能、低碳能源、生命科學、先進材料和未來網絡等7個重點領域，同時兼顧發展第三代半導體、先進裝備製造、區塊鏈和元宇宙等。

山東省委、省政府相比2024年聚焦對外開放和招商引資的大開放、大招商，今年的工作重點放在融資平台和城投公司轉型、地方中小金融機構、能源轉型、國資國企、教育科技人才一體、城鄉融合機制、制度型開放和深化營商環境改革等。

上海 廣東

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