陸商務部回應對美措施：對單邊霸凌採取必要措施

大陸商務部6日召開例行記者會，回應美國今日宣布恢復接受大陸及香港包裹，以及大陸商務部將美國企業列入實體清單、對稀有金屬產實施出口管制。大陸商務部發言人何詠前強調，中方不會主動挑起貿易爭端，願通過對話協商來解決問題，但對於單邊霸凌舉措，一定會採取必要措施，堅決捍衛自身權益。

美國郵政署（USPS）原於4日晚間宣布暫停接收來自大陸及香港的包裹，不過不到兩天即宣布恢復接收，6日的最新公告稱，美國郵政署和海關及邊境保護局正在密切合作，實施針對中國新關稅的有效徵收機制。

何詠前對此回應稱，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強競爭力，國際貿易數位化發展的大趨勢不會改變。希望美方能順應國際貿易發展趨勢，加強監管，為跨境電商發展營造公平可預期的政策環境，為本土消費者提供便利、優質、優價的消費環境。

此外，針對大陸商務部在4日宣布將美國PVH集團（旗下擁有Calvin Klein等品牌）和因美納公司（Illumina）列入「不可靠實體清單」，並對鎢、碲、鉍、鉬、銦5大類25種稀有金屬產品及相關技術實施出口管制，何詠前強調，中方一貫審慎處理出口管制和不可靠實體清單問題。

何詠前表示，美國PVH集團和因美納公司存在違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業正常交易，對中國企業採取歧視性措施等行為。中方依法將上述兩家實體列入不可靠實體清單，後續中方將依據相關法律法規對上述實體採取相應措施。

針對稀有金屬管制出口，何詠前表示，本次列管的物項具有一定的軍民兩用屬性，下游產品軍用風險較高，體現中方一貫堅持維護世界和平與地區穩定立場。各國企業應當嚴格遵守中國出口管制法律法規及相關公告規定。符合規定的出口許可申請，中國政府也會予以批准。