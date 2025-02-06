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陸商務部回應對美措施：對單邊霸凌採取必要措施

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部6日召開例行記者會，大陸商務部發言人何詠前回應美國今日宣布恢復接受大陸及香港包裹，以及大陸商務部將美國企業列入實體清單、對稀有金屬產實施出口管制。（圖／取自中國網）
大陸商務部6日召開例行記者會，大陸商務部發言人何詠前回應美國今日宣布恢復接受大陸及香港包裹，以及大陸商務部將美國企業列入實體清單、對稀有金屬產實施出口管制。（圖／取自中國網）

大陸商務部6日召開例行記者會，回應美國今日宣布恢復接受大陸及香港包裹，以及大陸商務部將美國企業列入實體清單、對稀有金屬產實施出口管制。大陸商務部發言人何詠前強調，中方不會主動挑起貿易爭端，願通過對話協商來解決問題，但對於單邊霸凌舉措，一定會採取必要措施，堅決捍衛自身權益。

美國郵政署（USPS）原於4日晚間宣布暫停接收來自大陸及香港的包裹，不過不到兩天即宣布恢復接收，6日的最新公告稱，美國郵政署和海關及邊境保護局正在密切合作，實施針對中國新關稅的有效徵收機制。

何詠前對此回應稱，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強競爭力，國際貿易數位化發展的大趨勢不會改變。希望美方能順應國際貿易發展趨勢，加強監管，為跨境電商發展營造公平可預期的政策環境，為本土消費者提供便利、優質、優價的消費環境。

此外，針對大陸商務部在4日宣布將美國PVH集團（旗下擁有Calvin Klein等品牌）和因美納公司（Illumina）列入「不可靠實體清單」，並對鎢、碲、鉍、鉬、銦5大類25種稀有金屬產品及相關技術實施出口管制，何詠前強調，中方一貫審慎處理出口管制和不可靠實體清單問題。

何詠前表示，美國PVH集團和因美納公司存在違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業正常交易，對中國企業採取歧視性措施等行為。中方依法將上述兩家實體列入不可靠實體清單，後續中方將依據相關法律法規對上述實體採取相應措施。

針對稀有金屬管制出口，何詠前表示，本次列管的物項具有一定的軍民兩用屬性，下游產品軍用風險較高，體現中方一貫堅持維護世界和平與地區穩定立場。各國企業應當嚴格遵守中國出口管制法律法規及相關公告規定。符合規定的出口許可申請，中國政府也會予以批准。

大陸商務部 美國 電商

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