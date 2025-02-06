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刺激內需「開門紅」 陸春節出遊人數、花費創新高
大陸文化和旅遊部5日公布最新數據顯示，春節假期8天，全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770.02億元（約新台幣3.05兆元），按年增長7.0%，數字均創下新高。華爾街日報指出，這可能表明大陸政府為提振需求而採取的一系列措施正在奏效，為努力提振低迷內需的決策者帶來了一線希望。
綜合陸媒報導，從大陸國家稅務總局增值稅發票數據來看，大陸春節假期期間，全國消費相關行業日均銷售收入與前一年春節假期相比增長10.8%，其中，商品消費和服務消費按年分別增長9.9%和12.3%。
在消費品「以舊換新」政策支持下，家用電器和影音器材銷售收入按年增長166.4%，手機、智慧手錶等數位產品納入購新補貼範圍，通訊器材銷售收入則按年增長181.9%。
旅遊觀光的表現同樣強勁，春節假期，旅遊相關服務銷售收入按年增長37.5%，其中，休閒觀光活動、公園景區服務和遊樂園服務銷售收入按年分別增長81.9%、59.5%、14.1%；民宿服務銷售收入按年增長12.6%。
證券時報報導，中國旅遊研究院院長戴斌分析，越來越多的人選擇春節假期在外訂好飯店、民宿、年夜飯，陪父母和孩子體驗文化娛樂活動，而今年的春節假日奠定了全年旅遊經濟高開高走的市場基礎，有力提振了旅遊強國建設和高質量發展的信心。
華爾街日報引述花旗投研（Citi Research）分析師團隊的一份報告指出，隨著美中之間的關稅行動繼續展開，大陸國內政策現在是關注重點，而春節假期旅遊熱潮重現，跨境旅遊勢頭強勁，特別是入境遊，同時政府擴大的以舊換新計劃刺激了消費需求。
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