快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

聽新聞
0:00 / 0:00

刺激內需「開門紅」 陸春節出遊人數、花費創新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸文化和旅遊部5日公布最新數據顯示，春節假期8天，大陸全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770.02億元，按年增長7.0%，數字均創下新高。（圖／取自新華社）
大陸文化和旅遊部5日公布最新數據顯示，春節假期8天，大陸全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770.02億元，按年增長7.0%，數字均創下新高。（圖／取自新華社）

大陸文化和旅遊部5日公布最新數據顯示，春節假期8天，全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770.02億元（約新台幣3.05兆元），按年增長7.0%，數字均創下新高。華爾街日報指出，這可能表明大陸政府為提振需求而採取的一系列措施正在奏效，為努力提振低迷內需的決策者帶來了一線希望。

綜合陸媒報導，從大陸國家稅務總局增值稅發票數據來看，大陸春節假期期間，全國消費相關行業日均銷售收入與前一年春節假期相比增長10.8%，其中，商品消費和服務消費按年分別增長9.9%和12.3%。

在消費品「以舊換新」政策支持下，家用電器和影音器材銷售收入按年增長166.4%，手機、智慧手錶等數位產品納入購新補貼範圍，通訊器材銷售收入則按年增長181.9%。

旅遊觀光的表現同樣強勁，春節假期，旅遊相關服務銷售收入按年增長37.5%，其中，休閒觀光活動、公園景區服務和遊樂園服務銷售收入按年分別增長81.9%、59.5%、14.1%；民宿服務銷售收入按年增長12.6%。

證券時報報導，中國旅遊研究院院長戴斌分析，越來越多的人選擇春節假期在外訂好飯店、民宿、年夜飯，陪父母和孩子體驗文化娛樂活動，而今年的春節假日奠定了全年旅遊經濟高開高走的市場基礎，有力提振了旅遊強國建設和高質量發展的信心。

華爾街日報引述花旗投研（Citi Research）分析師團隊的一份報告指出，隨著美中之間的關稅行動繼續展開，大陸國內政策現在是關注重點，而春節假期旅遊熱潮重現，跨境旅遊勢頭強勁，特別是入境遊，同時政府擴大的以舊換新計劃刺激了消費需求。

春節 民宿 華爾街日報

延伸閱讀

赴華外籍客增5成 首個非遺春節讓中國年成為「世界年」

春節後第一個工作日 廣東宣示今年力拚AI、機器人

陸春節電影票房破95億人民幣 創新高

對美國的報復性關稅 高盛：陸管制礦產 關鍵籌碼

相關新聞

又有美巨頭被盯上 中擬查蘋果App Store 恐添貿易摩擦

繼Google和英特爾（Intel）之後，又有一家美國科技大廠遭北京盯上。彭博資訊報導，中國的反壟斷監管機構正準備對蘋果...

DeepSeek強大到無法封殺？紐時預言：北京勢必干預

中國人工智慧公司DeepSeek震動全球，近日多國陸續以資安等理由對其進行限制等措施。中國官方究竟是否干預了民間公司De...

中國各省拚經濟 多地新春會議定調優化營商環境

中國各省區農曆年後陸續舉辦首場政府工作會議，由於「新春第一會」被認為具有政策風向球作用，因此包含優化經商環境、強化科技創...

刺激內需「開門紅」 陸春節出遊人數、花費創新高

大陸文化和旅遊部5日公布最新數據顯示，春節假期8天，全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770....

美關稅衝擊中國電商 業者估每單成本增加300元以上

美國對中國取消「小額豁免」條款，如今來自中國的包裹不但要被課徵關稅，海關審查還會降低交付速度。中國物流業者估計，每單成本...

民營房企萬科巨虧 國資菁英全面接管

中國房地產民企巨頭萬科正迅速邁入「國資化」。春節過後，萬科5日就發布多名高階主管人事命令，新任命人員全部來自深圳國資系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。