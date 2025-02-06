美關稅衝擊中國電商 業者估每單成本增加300元以上

美國對中國取消「小額豁免」條款，如今來自中國的包裹不但要被課徵關稅，海關審查還會降低交付速度。中國物流業者估計，每單成本大約會增加10至20美元（約新台幣330元至660元）；專家指出，最終可能導致銷量減少，削弱中國電商的競爭力。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施當地時間4日生效，其中一項關鍵措施是取消800美元以下商品「小額豁免」（de minimis exemption）條款，使中國包裹除了被課徵現有關稅，也將新增一筆10%關稅。

第一財經5日報導，中國物流業者橙聯股份，近年打造跨境直發網絡和海外倉庫體系，橙聯首席商務官康勇表示，初步估計，海外買家每單平均成本將增加10至20美元，按每個平台的清關方式和服務模式，增加成本會有所不同。

康勇指出，「低值貨物模式對於低收入消費者尤其重要，該政策可能會對這些消費者造成更大影響」。至於影響有多大，後續要根據海外買家總體成本的承受力來評估。

提供海外倉服務的萬邑通集團副總裁汪思杰指出，必然會有更多的商家把包裹轉為海外倉庫發貨，也就是改為一般貿易的方式清關，進入美國境內後中轉至海外倉庫重新包裝出貨，這套模式預計會多耗時一兩天，成本也會有所增加。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）5日報導，研究快時尚的GlobalData零售分析師桑德斯（Neil Saunders）則指出，這些廉價的快時尚電商不會消失，關稅也不會讓商品價格變得超級昂貴，只會讓它們稍微貴一點，因為他們銷售的商品價格相當便宜。他估計，每美元約會增加10到20美分。

不過桑德斯也指出，此舉會在一定程度上削弱中國電商的競爭力，他們不僅要為商品繳稅，包裹還會受到海關人員更嚴格的審查，可能導致運輸延誤，「他們要麼利潤受到打擊，要麼將價格轉嫁給消費者，考慮到他們低價的商業模式，這可能會減少銷量」。