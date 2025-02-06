美對中加關稅適用於香港 分析：對港有連鎖性影響

美國對中國商品加徵10%關稅，並適用於香港，是2018年美國對中國加徵關稅以來首次。香港時事評論員劉銳紹表示，美國已視香港為中國的一部分，雖然對港的經濟實質影響不大，但會帶來干擾性及連鎖性的影響。

川普首個美國總統任期也曾對中國加徵關稅，當時未有特別包涵香港。2020年6月30日香港實施國安法，2020年7月川普頒布「香港正常化總統行政命令」（行政命令13936），美國不再視香港為中國大陸以外的獨立關稅區。

美國海關與邊境保衛局（CBP）及國土安全部5日發出的聯邦公告，引述2020年的行政命令，稱公告提及徵收額外關稅的中國貨品將包括香港貨品。

劉銳紹向中央社表示，美國此舉的政治含意，是美國已視香港為中國的一部分。

他表示，據2023年數據，香港出口到美國的貨物約值61億港元，占香港總出口量約0.1%，美國此次對港加徵關稅，對香港經濟實質影響不大。

但他表示，這對香港帶來干擾性影響，如美國一度暫停接收來自中國大陸的包裹，同時也暫停接收來自香港的包裹，可能干擾了電商等業務。美國以行政手段不再給予香港獨立關稅區的待遇，未知其他國家會否跟隨，帶來的連鎖性影響難以預測。

他表示，香港夾在美中角力之間，目前要視乎美中談判的發展，若雙方未能互相有所諒解而妥協，美國可能會採取進一步措施，對香港金融等領域也會有影響。