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阿里集團組建頂級AI團隊 新加坡管理大學教授傳任副總

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
人工智慧科學家許主洪（Steven Hoi）據傳加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁。（圖／取自新加坡管理大學資訊系統系官網）
人工智慧科學家許主洪（Steven Hoi）據傳加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁。（圖／取自新加坡管理大學資訊系統系官網）

大陸人工智慧產業大舉搶才，阿里巴巴AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引優秀人才加盟。陸媒《界面新聞》報導，擔任新加坡管理大學資訊系統系教授和應用人工智慧研究公司HyperGAI執行長的人工智慧科學家許主洪（Steven Hoi）據傳加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁。

報導引述知情人士指出，許主洪將專注於AI To C業務的多模態基礎模型，及Agents相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力上的躍遷。

公開資料顯示，許主洪2002年在北京清華大學計算機系取得學士學位，2004年和2006年先後在香港中文大學計算機科學與工程系獲得碩士學位和博士學位，並在2019年當選國際電機電子學會（IEEE）的會士。

許主洪的研究領域為機器學習和人工智慧在不同領域的應用，包括多媒體檢索、社群媒體、網路搜尋、生物資訊和計算金融等。他現任新加坡管理大學資訊系統系的教授，並在2023年8月創辦應用人工智慧研究公司HyperGAI 並擔任執行長。目前許主洪在新加坡管理大學資訊系統系的官網上顯示為休假中。

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