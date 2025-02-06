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不滿美國損害獨立關稅區地位 港府擬向世貿申訴

中央社／ 香港6日電

美國當局加徵中國關稅之餘，同時表示這項決定適用於香港，香港當局對此表示不滿，認為美方此舉損害了香港作為獨立關稅區的地位，有意向世界貿易組織申訴。

美國有關部門日前宣布加徵進口中國貨品關稅10%，並表示相關措施適用於香港。港府昨晚對此發表聲明，表示強烈不滿。

港府發言人說：「美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據基本法第116條及獲世界貿易組織肯定作為單獨關稅地區的地位。我們是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴保持建設性及互惠互利的貿易關係。」

發言人說：「作為世貿組織的創始成員，特區一直秉持自由、暢通的貿易原則。我們強烈反對任何企圖損害香港聲譽和單獨關稅地區地位的行動。」

發言人說：「我們正密切留意事態發展。假如美方不糾正其錯誤行為，我們將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛我們的合法權益。」

據指出，2023年美國是香港第3大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。

美國 香港

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