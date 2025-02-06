WTO：中國已就美國對華輸美商品加徵關稅向該組織提出申訴

據路透社，世界貿易組織說，中國已就美國對華輸美商品加徵關稅向該組織提出申訴。報導稱，總部位於瑞士日內瓦的世貿組織周三說，中國已就美國總統川普宣布對華輸美商品加徵關稅，向世貿正式提出申訴。

美國總統川普2月1日簽署行政令，宣布以應對非法移民和芬太尼等毒品流入危機為由，對墨西哥、加拿大輸美商品加徵25%關稅，對大陸輸美商品則加徵10%關稅。

在川普簽署行政令後，大陸商務部即表明將向世貿提出正式申訴，大陸並在行政令生效當天採取反制措施，包括以涉違反反壟斷法調查美國科技巨企谷歌、對美部分輸華商品加徵10%至15%關稅，將歧視中企的兩家美企列入不可靠實體清單等。

世貿組織週三引述中國發布的聲明說，美方對中國輸美產品加徵關稅具有歧視性，嚴重違反世貿組織規則，與美國對世貿履行的義務不一致。 「中方保留在加徵關稅事宜協商過程中提出額外措施和要求，以及日後申請設立調查委員會時針對本聲明中確定的事項提出補充措施和主張的權利。」。