駁斥宏都拉斯白蝦輸陸價格不及台灣出價說法 陸駐宏大使：子虛烏有

據大陸央視旗下自媒體《日月譚天》，大陸駐宏都拉斯大使于波在宏國第一大報《人民權力報》及國家電視台網站發表題為《中宏務實合作成果豐碩前景可期》的署名文章，介紹中宏建交以來各領域務實合作取得的豐成果，其中駁斥了有關大陸的市場出價不及台灣當初報價的35%-40%說法，稱該言論子虛烏有。他表示，宏都拉斯白蝦輸往中國大陸市場的成交價已高於2024年宏向台灣等市場的出口價，遠高於國際市場平均價格。

于波說，中洪建交一年多來，雙邊務實合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來實質的利益。近日，他注意到，在個別宏都拉斯媒體上出現了一些有關中宏關係的不客觀報導和評論。就此，他想用數據和事實還原中洪務實合作真實情況，以正視聽。

于波在文章中稱，中國高度重視宏都拉斯白蝦產業面臨的暫時困難，採取實際措施推動宏都拉斯白蝦輸華。建交後，中方特事特辦，在極短時間內完成了宏國的白蝦准入。 2024年9月生效的中宏自貿協定早期收成安排為宏白蝦免除輸華關稅。

他稱，中國為宏方組團赴福州、青島參加漁博會提供各項便利，促成兩國企業達成四個貨櫃白蝦交易，邁出可喜第一步。需要特別強調的是，宏白蝦輸往中國大陸市場的成交價已高於2024年宏向中國台灣省等市場的出口價，遠高於國際市場平均價格。

他表示，有關報導中所謂「中國大陸市場出價不及中國台灣省報價的35%-40%」的言論純屬子虛烏有。中國年進口白蝦百萬噸，宏白蝦本應在中國市場佔有一席之地。希望宏白蝦企業排除外部干擾，抓住機遇，樂觀開拓，擁抱中國大市場，基於互利共贏原則與中國企業洽談合作，實現更大規模對華出口和長期發展繁榮。此外，中國也將於今年上半年為宏白蝦養殖業舉辦技術訓練班，助宏都拉斯降低養殖成本，提升產業競爭力。

于波稱， 2024年，中國向洪援助了1300多噸小麥粉，分發到宏50多個城市的居民手中；向宏捐助了360萬美元的登革熱防控用品，讓眾多宏國民眾免受病痛之苦;在宏都拉斯遭遇颶風災害、羅阿坦醫院發生火災等艱難時刻，中方第一時間提供人道主義援助。中國企業正在宏國北部地區投資興建紡織、建築陶瓷工業園區，預計總投資達數億美元，未來將創造上萬個工作機會。這些都將為宏經濟社會發展提供強勁動力。

他稱，2023年，宏都拉斯以主賓國身分參加第七屆中國國際進口博覽會，展示的特色產品受到中國消費者歡迎。中國海關發布的數據顯示，2023年宏對華出口成長近2倍。 2024年，宏對華出口持續維持快速成長勢頭，出口額達9,682萬美元，較去年同期成長19.3%，遠高於中國對洪出口5.9%的成長速度。在雙方努力下，宏咖啡進入中國市場勢頭強勁，2024年前11月對華出口1402萬美元，增長達16倍，為宏帶來了更多的外匯和就業。中宏自貿談判已進入最後衝刺階段，簽署生效後將進一步擴大宏都拉斯產品在中國市場競爭力。