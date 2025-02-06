人民幣中間價 近三月最強

儘管前一天港股、美股中概股雙雙大漲，但未能給A股開紅盤提供足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，在岸人民幣也在節後補跌，中間價則調至近三個月最強，顯示中國人民銀行（大陸央行）延續節前對人民幣的維穩立場。

A股昨（5）日迎蛇年首個交易日，指數走勢分化，截至收盤，上證指數跌0.65%，報3,229.49點，深成指漲0.08%，報10,164.22點，創業板指跌0.04%，報2,062.92點。盤面上，DeepSeek概念、智譜AI、華為昇騰類股漲幅居前，機場航運、保險、白酒類股跌幅較大。

人民幣對美元中間價5日報7.1693，調升5點，創三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點。在岸人民幣5日補跌，盤中最低貶破7.28，貶幅超過300點，下午盤收報7.2724。市場人士分析，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞無意透過匯率調整，來因應中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。

春節假期後首日，人行公布，為對沖公開市場逆回購集中到期等因素影響，保持銀行體系流動性充裕，5日以固定利率、數量招標方式展開人民幣6,970億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5％。以此計算，公開市場單日淨回籠人民幣7,165億元。

彭博報導，Maybank Securities機構股票銷售交易主管Kok Hoong Wong表示，中美競爭似乎因關稅、可能公布的DeepSeek禁令法案，以及美國郵政停收陸港包裹事件而進一步加劇，抵消了相對樂觀的春節消費數據。唯一的亮點可能是人工智慧的發展，但從宏觀層面來看，形勢仍然疲軟，5日公布的PMI數據也印證了這一點。

國泰君安證券指出，A股投資人持股過節後，繼續看好春節至全國兩會股市窗口期，但指數高度不是重點，重點在科技成長。