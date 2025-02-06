快訊

竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

人民幣中間價 近三月最強

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
人民幣中間價5日調至近三個月最強，顯示人行延續節前對人民幣的維穩立場。 (中通社)
人民幣中間價5日調至近三個月最強，顯示人行延續節前對人民幣的維穩立場。 (中通社)

儘管前一天港股、美股中概股雙雙大漲，但未能給A股開紅盤提供足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，在岸人民幣也在節後補跌，中間價則調至近三個月最強，顯示中國人民銀行（大陸央行）延續節前對人民幣的維穩立場。

A股昨（5）日迎蛇年首個交易日，指數走勢分化，截至收盤，上證指數跌0.65%，報3,229.49點，深成指漲0.08%，報10,164.22點，創業板指跌0.04%，報2,062.92點。盤面上，DeepSeek概念、智譜AI、華為昇騰類股漲幅居前，機場航運、保險、白酒類股跌幅較大。

人民幣對美元中間價5日報7.1693，調升5點，創三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點。在岸人民幣5日補跌，盤中最低貶破7.28，貶幅超過300點，下午盤收報7.2724。市場人士分析，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞無意透過匯率調整，來因應中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。

春節假期後首日，人行公布，為對沖公開市場逆回購集中到期等因素影響，保持銀行體系流動性充裕，5日以固定利率、數量招標方式展開人民幣6,970億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5％。以此計算，公開市場單日淨回籠人民幣7,165億元。

彭博報導，Maybank Securities機構股票銷售交易主管Kok Hoong Wong表示，中美競爭似乎因關稅、可能公布的DeepSeek禁令法案，以及美國郵政停收陸港包裹事件而進一步加劇，抵消了相對樂觀的春節消費數據。唯一的亮點可能是人工智慧的發展，但從宏觀層面來看，形勢仍然疲軟，5日公布的PMI數據也印證了這一點。

國泰君安證券指出，A股投資人持股過節後，繼續看好春節至全國兩會股市窗口期，但指數高度不是重點，重點在科技成長。

人民幣 指數

延伸閱讀

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

春節後第二次 共軍機艦大批出海「聯合戰備警巡」

苗縣草莓溫泉季春節吸客逾51萬人次 初三達最高峰

竹山秀傳醫院春節1300人急診 一半是這兩種疾病造成

相關新聞

華為AI晶片 傳功能大躍進

根據DeepSeek研究人員的測試，華為最新的AI處理器昇騰910C（Ascend 910C）的推理性能，已達到輝達H1...

陸1月服務業 PMI降至近4月最低

新年伊始，大陸服務業繼續增長，但擴張步伐放緩。5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為5...

冰雪經濟 納入陸十五五規畫

眼下，愈來愈多冰雪「冷」資源激發經濟「熱」活力。未來冰雪經濟如何四季常青？大陸國家發展改革委社會司副司長、一級巡視員彭福...

DeepSeek徵才 年薪最高695萬

深度求索（DeepSeek）爆火後，規模本就不大的公司，近日在北京和杭州啟動大規模招聘，職位年薪最高達到人民幣一五四萬元...

繼特斯拉後 豐田將在上海蓋電動車廠

日本最大車廠豐田五日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，預計二...

對美國的報復性關稅 高盛：陸管制礦產 關鍵籌碼

美國對大陸商品加徵10％關稅於4日正式生效，大陸隨即採取反制措施，宣布從10日起對美國部分商品加徵10％至15％關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。