當地政府考慮取消合約 李嘉誠恐丟巴拿馬港口經營

彭博引述知情人士表示，巴拿馬官方正在評估，是否取消與香港首富李嘉誠家族掌管的長和集團在巴拿馬運河經營港口的合約，以減輕美國總統川普針對中國大陸在這條主要水路影響力的疑慮。

川普在宣誓就職典禮重申將奪回巴拿馬運河，聲稱運河遭到中方把持。同日，巴拿馬政府針對香港公司「和記港口」（Hutchison Ports）在運河兩端的辦公室展開審計工作，被視為回應川普的行動。

彭博報導，知情人士指出，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府正在評估取消與李嘉誠的長江和記實業旗下子公司「和記港口」現有合約的可能性。知情人士補充，目前尚未做出任何決定，政府將遵循正當程序，以避免訴訟的方式進行。針對報導，巴拿馬總統辦公室沒有立即回應，和記港口同樣未回應。

1997年「和記港口」獲得於巴拿馬運河營運兩處港口，即巴爾博亞港（Balboa）、克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，特許經營權在2021年續期，延長至2047年。「和記港口」是香港上市集團長江和記實業旗下的港口業務，該集團在24個國家擁有53個港口，包括英國、德國和香港。