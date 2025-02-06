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DeepSeek徵才 年薪最高695萬

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

深度求索（DeepSeek）爆火後，規模本就不大的公司，近日在北京和杭州啟動大規模招聘，職位年薪最高達到人民幣一五四萬元（約合新台幣六九五萬元），職位要求具備創新研究能力，在國際頂會或期刊發表相關論文。除正式員工外，實習生月薪也能達到上萬元人民幣。

據中國基金報和上觀新聞報導，為應對急速擴張的業務需要，DeepSeek在招聘平台發布多個職缺的招聘信息，計畫新增五十二個崗位，涵蓋深度學習研究、核心系統研發及全棧開發工程師等崗位，工作地點位於北京或杭州。

DeepSeek對員工薪酬採取「十四薪」的模式，即每個年度發放十四個月的薪水，不少職缺的年薪能夠達到人民幣百萬元級別。其中年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪水平為八至十一萬元，年薪最高可達一五四萬元，招聘身分要求是在校或應屆碩士生，職位要求則包括需要精通機器學習或深度學習，具備創新研究能力，程式設計能力出色並且有豐富的研究成果，曾在國際頂會或期刊發表相關論文。

澎湃新聞指，DeepSeek員工數量大約為一百五十人左右，與OpenAI的一千七百名員工相比，規模較小。在接受媒體訪問時，DeepSeek創始人梁文鋒曾表示，「我們並沒有什麼高深莫測的奇才，都是一些Top高校的應屆畢業生，沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人」。

官媒證券時報則引述業內人士稱，頂尖大學的在校生如果通過校招被DeepSeek錄用，在校實習期間就可以享受到與正式入職時相同的工資。除了正式員工，DeepSeek還招聘AGI大模型-數據百曉生實習生、深度學習-AGI實習生等實習崗位，實習工資為每天五百元左右，中餐由公司提供，還可以享受晚飯餐補。若按照一個月工作廿天計算，一名大學生在DeepSeek實習，月薪能達到上萬元人民幣。

DeepSeek 實習 職位

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