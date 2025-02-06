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繼特斯拉後 豐田將在上海蓋電動車廠
日本最大車廠豐田五日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，預計二○二七年投產。
豐田初期投資金額為人民幣五十億元（約合新台幣二二五億元），是繼特斯拉之後，上海市再次引入外商獨資新能源整車專案。此前在二○一八年七月十日，馬斯克與上海方面簽署了項目投資協議，斥資人民幣五百億元的「特斯拉上海超級工廠」落腳於上海臨港產業區，這是上海有史以來最大的外資製造業專案。
澎湃新聞報導，豐田表示，與上海合作範圍涉及物流網路、產業鏈上下游、氫能、智慧自動駕駛、電池回收再利用等，豐田將與上海攜手打造具備影響力的碳中和引領典範專案。新獨資公司將開發一款LEXUS品牌下的全新電動汽車，將於二○二七年起開始生產，工廠初期年產能約十萬輛，創造約一千個新就業崗位。
豐田中國相關人士透露，這次LEXUS純電動車及電池研發生產公司落戶上海，是豐田希望從整個產業鏈上布局。此外，豐田還將在新工廠投入劃時代的革新性生產技術，努力打造不同以往的生產一線應用場景。
陸媒財經網指，日本廣播協會（NHK）曾於去年十二月曝光上述消息。NHK分析，隨著電動汽車在大陸市場的不斷普及和價格競爭的加劇，以發動機驅動汽車為主的日本車企在華銷量持續下降，日本車企不得不重新審視生產體系。
先前豐田計畫到二○三五年，對在全球銷售的LEXUS實現百分之百電動化，到二○三○年銷售一百萬輛電動汽車。
去年LEXUS全球銷量達到八十五點一萬輛，年增百分之三點三，在大陸銷量為十八點一萬輛，年增百分之零點三，也低於二○二一年廿二點七萬輛的峰值。日本經濟新聞分析，在電動汽車普及的中國大陸，本土化生產電動汽車具有零部件供應鏈發達、易於採購的優勢。
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