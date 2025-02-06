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大陸車市價格戰 蛇年繼續打

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

2025年蛇年開工首日，大陸多家車企持續打響價格戰。特斯拉推出Model3史上最大力度的優惠組合拳，包括限時保險補貼人民幣8,000元加上5年0息政策，且優惠覆蓋Model3全系車型；小鵬汽車推出號稱「行業唯一」的5年0利息0首付金融政策，至高貼息金額人民幣5.7萬元。業內認為2025年價格戰將比去年更慘烈。

除了前述兩家車企外，5日廣汽豐田通過限時「一口價」活動，將旗下車款鋒蘭達起售價降至人民幣8.98萬元，威蘭達起售價降至人民幣12.98萬元，並提供核心組件終身質保服務；智己汽車同日宣布推出智己L6限時限量活動，起售價低至人民幣18.99萬元。

「2025年市場競爭一定更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。」小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬在2025年新年致辭中如此說，代表價格戰必成為今年車市主旋律之一。

據《中國汽車報》引述上海高級金融學院經濟發展研究中心研究員孫全澍分析，為守住利潤與市占，加上擔心被淘汰出局，車企會更積極參與價格戰。除非巨頭企業脫離價格戰，帶來連鎖效應。他認為，如果市場生態沒有根本性改變，價格戰將成為未來3至5年的「持久戰」。

人民幣 售價 蛇年

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