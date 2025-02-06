快訊

竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

華為去年營收報捷 大增22%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

華為董事長梁華昨（5）日在廣東省高品質發展大會上透露，2024年華為整體經營達到預期，ICT基礎設施保持穩健，消費者業務重回增長，智慧汽車解決方案業務快速發展，全年銷售收入超過人民幣8,600億元（約新台幣3.8兆元），與2023年的銷售收入人民幣7,042億元相比，增長約22.12%。

《科創版日報》指出，華為在2020年5月被美國加碼制裁，手機業務大受打擊，被迫拆分出售榮耀，從而導致後幾年營收大幅下滑。2024年華為的銷售收入達到人民幣8,600億元，也意味其重回制裁前的收入量級。

有賴華為手機過去兩年的回歸，讓華為在大陸智慧型市場的市占率於2024年攀升至16.6%。此外，華為智慧汽車業務的營收也有較大增長並實現盈利。公開數據顯示，華為車BU的智慧汽車子公司深圳引望，在2024年上半年的營收就已達到人民幣104.35億元，淨利潤為人民幣22.31億元，2022年和2023年則分別虧損人民幣75.87億元和55.97億元。

梁華表示，華為持續打造堅實的數智基礎設施底座，扎實推進人工智慧發展戰略，通過技術創新和場景創新賦能千行百業，助力數字經濟和實體經濟融合發展。

人民幣 實體經濟 廣東

延伸閱讀

拒華為競標5G 美國務卿讚哥斯大黎加世界榜樣

減少對美國的依賴 外媒稱華為新晶片性能可達輝達H100的60％

華為去年銷售收入3.8兆 董座梁華：要引領汽車產業創新

大陸雲平台 DeepSeek火爆上架 推出超低價方案及限時免費服務

相關新聞

華為AI晶片 傳功能大躍進

根據DeepSeek研究人員的測試，華為最新的AI處理器昇騰910C（Ascend 910C）的推理性能，已達到輝達H1...

陸1月服務業 PMI降至近4月最低

新年伊始，大陸服務業繼續增長，但擴張步伐放緩。5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為5...

冰雪經濟 納入陸十五五規畫

眼下，愈來愈多冰雪「冷」資源激發經濟「熱」活力。未來冰雪經濟如何四季常青？大陸國家發展改革委社會司副司長、一級巡視員彭福...

DeepSeek徵才 年薪最高695萬

深度求索（DeepSeek）爆火後，規模本就不大的公司，近日在北京和杭州啟動大規模招聘，職位年薪最高達到人民幣一五四萬元...

繼特斯拉後 豐田將在上海蓋電動車廠

日本最大車廠豐田五日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，預計二...

對美國的報復性關稅 高盛：陸管制礦產 關鍵籌碼

美國對大陸商品加徵10％關稅於4日正式生效，大陸隨即採取反制措施，宣布從10日起對美國部分商品加徵10％至15％關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。