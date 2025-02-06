華為去年營收報捷 大增22%

華為董事長梁華昨（5）日在廣東省高品質發展大會上透露，2024年華為整體經營達到預期，ICT基礎設施保持穩健，消費者業務重回增長，智慧汽車解決方案業務快速發展，全年銷售收入超過人民幣8,600億元（約新台幣3.8兆元），與2023年的銷售收入人民幣7,042億元相比，增長約22.12%。

《科創版日報》指出，華為在2020年5月被美國加碼制裁，手機業務大受打擊，被迫拆分出售榮耀，從而導致後幾年營收大幅下滑。2024年華為的銷售收入達到人民幣8,600億元，也意味其重回制裁前的收入量級。

有賴華為手機過去兩年的回歸，讓華為在大陸智慧型市場的市占率於2024年攀升至16.6%。此外，華為智慧汽車業務的營收也有較大增長並實現盈利。公開數據顯示，華為車BU的智慧汽車子公司深圳引望，在2024年上半年的營收就已達到人民幣104.35億元，淨利潤為人民幣22.31億元，2022年和2023年則分別虧損人民幣75.87億元和55.97億元。

梁華表示，華為持續打造堅實的數智基礎設施底座，扎實推進人工智慧發展戰略，通過技術創新和場景創新賦能千行百業，助力數字經濟和實體經濟融合發展。