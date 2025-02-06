冰雪經濟 納入陸十五五規畫

眼下，愈來愈多冰雪「冷」資源激發經濟「熱」活力。未來冰雪經濟如何四季常青？大陸國家發展改革委社會司副司長、一級巡視員彭福偉日前在「中國經濟圓桌會」表示，發改委將重點從規畫、政策、資金等三方面支持冰雪經濟發展，並積極推動相關內容納入「十五五」相關規畫。

新華社報導，在彭福偉看來，冰雪經濟是以冰雪資源為基礎，以冰雪運動為引領，涵蓋冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊等相關產業的綜合經濟體系。

從依託冰雪資源「出圈」的「爾濱」，到借勢「冬」風挖掘產業藍海的四川，冰雪經濟正在大陸全國多地落地開花，為經濟增長注入強勁動力。相關研究顯示，大陸冰雪經濟總體規模已達人民幣兆元。

彭福偉表示，大陸冰雪產業已基本形成冰雪製造業、冰雪服務業「雙輪驅動」的格局，東北、京津冀、西北已呈現冰雪經濟「三足鼎立」的態勢，冰雪經濟促進相關業態融合、推動區域協調發展的作用持續增強。

大陸國務院辦公廳印發的《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》提出，到2027年，冰雪經濟總規模達到1.2兆元；到2030年，冰雪經濟總規模達到1.5兆元。

如何支持這一目標實現？彭福偉表示，在規畫層面，將積極推動發展冰雪運動和冰雪經濟等內容納入國家「十五五」相關規畫，進一步優化完善冰雪經濟發展制度設計。

在政策層面，將圍繞吉林長白山、黑龍江亞布力、新疆阿勒泰等冰雪運動資源稟賦突出、國際知名度高的地區，研究通過政策、資金等多種要素保障，支持其打造高質量的冰雪戶外運動目的地。