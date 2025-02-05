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衝刺港股上市 傳寧德時代擬數周內提交香港上市申請

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據彭博報導，知情人士透露，大陸電動車電池巨頭寧德時代正考慮最快於本（2）月或3月初在香港提交上市申請。據了解，寧德時代集資額可能超過50億美元（約新台幣1,641億元）。（路透）
據彭博報導，知情人士透露，大陸電動車電池巨頭寧德時代正考慮最快於本（2）月或3月初在香港提交上市申請。據了解，寧德時代集資額可能超過50億美元（約新台幣1,641億元）。（路透）

據彭博報導，知情人士透露，大陸電動車電池巨頭寧德時代正考慮最快於本（2）月或3月初在香港提交上市申請。據了解，寧德時代集資額可能超過50億美元（約新台幣1,641億元），若成真，這將是近年來繼2021年初掛牌的快手後，在香港上市的集資規模最大的新股。

知情人士表示，高盛、摩根士丹利（大摩）和瑞銀將會加入寧德時代的安排行名單中。而此前亦有消息稱，美銀、中金、中信建投證券和摩根大通則將是牽頭行。由於相關考慮仍在進行中，遞表的時間和發行規模等細節或出現變化。另外其他投行亦可能參與是次交易，擔當較小的角色。

報導稱，截至目前，寧德時代、高盛、大摩和瑞銀則未評論。

香港經濟日報於1月指出，寧德時代2024年宣布擬申請香港主板上市，發行不超過總股本5%的H股。市傳寧德時代集資金額至少50億美元，摩根士丹利參考近期完成H股雙重上市的公司，平均較A股股價折讓10%至20%，預計寧德時代香港IPO集資額將達68億至77億美元，有利公司海外布局，尋求第二波增長。

另，英國金融時報曾引述知情人士稱，寧德時代原計劃支付0.2%的承銷費，另視乎各投行銷售表現再給予激勵費用。惟中金在爭取交易時，表明願以0.01%的費率承接，中信建投的報價亦接近相關水準。

此外，彭博去年底曾報導稱，寧德時代二次上市頻傳，其考慮在香港第二上市，可能籌集至少50億美元，有可能最早在2025年上半年進行IPO，不過，寧德時代要赴香港作第二上市仍需獲得大陸證券監管機構的批准。

寧德時代 情人 香港

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