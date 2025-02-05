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籲小兩會溝通兩岸觀光 陸委會：已聯繫陸方 尚未獲回應

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
就兩岸觀光議題，陸委會副主委梁文傑5日表示，我方台旅會已依照既有平台向陸方海旅會聯繫，目前陸方尚未回應。記者陳宥菘／攝影
就兩岸觀光議題，陸委會副主委梁文傑5日表示，我方台旅會已依照既有平台向陸方海旅會聯繫，目前陸方尚未回應。記者陳宥菘／攝影

春節之前，大陸文旅部宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，陸委會則一再強調要經觀光小兩會討論再進行。陸委會副主委梁文傑5日表示，我方台旅會已依照既有平台向陸方海旅會聯繫，目前陸方尚未回應。而原預計下周來台的福建、上海兩個踩線團恐無法順利成行。

梁文傑在例行記者會上表示，我方台旅會已經依照既有平台向陸方海旅會聯繫，但目前陸方還沒有回應。他並稱，沒有設定等待對方回覆的「期限」。

陸方原本有分別來自福建、上海的兩個旅遊踩線團擬在下周來台，陸委會先前表示，踩線團的事宜也將在觀光小兩會討論。倘若小兩會無法啟動，是否影響政府核准踩線團來台？

對此，梁文傑回應，2個踩線團要向觀光署提出專案申請，「觀光署已經回覆申請人，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台觀光事宜仍宜經觀光小兩會討論後再進行。」這也意味著，若小兩會溝通仍未恢復，陸方踩線團恐無法順利來台。

梁文傑3日曾表示，兩岸觀光有一些需要談的議題，比如要確認大陸組團社跟台灣接待社的名單，以及在台旅遊路線等，同時我方希望陸客來台是穩定的政策，不要又說斷就斷。陸委會主委邱垂正則指，要透過小兩會解決過去兩岸觀光的種種亂象，以及低價團一條龍特定利益問題。

兩會 梁文傑 陸委會

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