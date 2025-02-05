蛇年開局 滬指震盪調整收跌0.65％、恒指跌0.93%

儘管前一天的港股、美股中概股雙雙大漲，但未能給A股足夠支撐。在中美貿易戰升級之際，5日A股指數走勢分化，截至收盤，滬指跌0.65%，報3229.49點，深成指漲0.08%，報10164.22點，創業板指跌0.04%，報2062.92點。

新浪財經報導，盤面上，DeepSeek概念、智譜AI、華為昇騰類股漲幅居前，機場航運、保險、白酒類股跌幅居前。

港股三大指數5日全天表現疲軟，截至收盤，恒生指數跌0.93%，報20597.09點，恒生科技指數跌1.02%，國企指數跌1.01%。

陸股盤面上，科網股漲跌不一，京東跌超3%，騰訊跌近1%，聯想漲近4%，快手漲近3%；旅遊股跌幅居前，攜程集團跌超6%；陸資券商股普遍下跌，國泰君安跌超5%，海通證券跌超4%；大陸房地產股齊挫，萬科企業跌超7%；黃金股逆勢上漲，山東黃金漲超10%。

人民幣兌美元中間價5日報7.1693元，升值5個基點，與市場預測偏離擴大至近970點，創3個月新高。在岸人民幣兌美元即期匯率5日上午低開50點，報7.27，盤中在岸及離岸人民幣雙雙走貶至7.28。在岸人民幣兌美元下午收盤報7.2724，較上一交易日下跌74點。

市場人士分析，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞無意透過匯率調整，來因應中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。

中信證券表示，展望2月，大陸資產重估敘事在形成，春季躁動進入加速階段，交易更加極致，港股的流動性改善空間邊際上優於A股，行情重心更偏港股。從配置策略來看，風格上，預計市場將在春季躁動期間先演繹極致高波風格，後逐步向低波轉換。

類股上，中信證券建議重新重視非美出海邏輯在年報季的持續兌現；行業上，先看AI為代表的強勢主題極致演繹，後轉向紅利與非美出海。

海通證券認為，2025年A股春季行情仍可期。重視硬科技，關注消費醫藥。在當前新舊動能轉換背景下，科技類股順應發展新質生產力的指引，同時產業週期仍處於向上通道，基本面趨勢更好、確定性更強。

細分領域中，海通證券建議可重點布局AI技術應用端的消費電子、人形機器人、自動駕駛等，此外還有受到財政的重點支援的數字基建、信創、半導體等。同時中高階製造方面，大陸擁有產業集群、工程師紅利和技術積累等供給優勢、需求端內外需均有支撐，2025年景氣將延續。

國泰君安指出，持股過節後，繼續看好春節—兩會股市窗口期，但指數高度不是重點，重點在科技成長。短期關稅衝擊可控，中長期資金入市托舉長期基礎，DeepSeek突破意味著商業機會、社會資本與人心共識的凝聚，與2025科技主線的確立。