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豐田砸225億在上海蓋LEXUS電動車廠 2027年投產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本最大車廠豐田，5日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立 LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，初期投資金額為 人民幣50億元。圖為日本豐田汽車旗下的Lexus LF-ZC電動車在北京國際車展上展示。（路透）
日本最大車廠豐田，5日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立 LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，初期投資金額為 人民幣50億元。圖為日本豐田汽車旗下的Lexus LF-ZC電動車在北京國際車展上展示。（路透）

日本最大車廠豐田，5日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，預計2027年投產。

豐田初期投資金額為人民幣50億元（約新台幣225億元），是繼特斯拉之後，上海市再次引入外商獨資新能源整車專案。2018年7月10日，馬斯克抵達上海，與上海方面簽署項目投資協議，「特斯拉上海超級工廠」落戶上海臨港產業區，是上海有史以來最大的外資製造業專案。

澎湃新聞報導，豐田表示，與上海合作範圍涉及物流網路、產業鏈上下游、氫能、智慧自動駕駛、電池回收再利用等，豐田將與上海攜手打造具備影響力的碳中和引領典範專案。新獨資公司將開發一款LEXUS品牌下的全新電動汽車，將於2027年起開始生產，工廠初期年產能約10萬輛，創造約1000個新就業崗位。

豐田中國相關人士透露，這次 LEXUS純電動車及電池研發生產公司落戶上海，是豐田希望從整個產業鏈上布局。此外，豐田還將在新工廠投入劃時代的革新性生產技術，努力打造不同以往的生產一線應用場景。

陸媒財經網指，日本廣播協會（NHK）曾於2024年12月就曝光上述消息。NHK分析，隨著電動汽車在大陸市場的不斷普及和價格競爭的加劇，以發動機驅動汽車為主的日本車企在華銷量持續下降，日本車企不得不重新審視生產體系。

先前豐田計畫到2035年，對在全球銷售的LEXUS實現100%電動化，到2030年銷售100萬輛電動汽車。

2024年，LEXUS全球銷量達到85.1萬輛，年增3.3%；在大陸銷量為18.1萬輛，年增0.3%，低於2021年22.7萬輛的峰值。日本經濟新聞分析，在電動汽車普及的中國大陸，本土化生產電動汽車具有零部件供應鏈發達、易於採購的優勢。

上海 豐田 電動汽車

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