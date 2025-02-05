新春價格戰未歇 中國車廠祭出折扣與補貼

中國電動車市場競爭激烈，邁入新的一年，價格戰並未停止。近期多家中國車廠祭出購車免息貸款優惠，也有業者喊出萬元補貼方案，以此吸引消費者。美國車廠特斯拉也加入，提出優惠政策。

綜合第一財經、界面新聞，中國汽車市場價格戰激烈，2024年降價規模創下近3年新高。今年年初開始，不少車廠持續推出降價措施。農曆春節剛結束，為刺激買氣，政策幅度進一步加大。

據統計，中國電動車大廠小鵬、蔚來近期推出「5年零息、零首付」政策，只要消費者在指定期間支付定金，便可享有政策優惠。此外，蔚來更宣布老客戶換車可享人民幣5000元至1萬元（約新台幣2萬2500元到4萬5000元）不等的減免。

報導提及，美國車廠特斯拉（Tesla）同樣在近期推出保險補貼以及5年零利息貸款政策。

除了貸款零利息之外，也有不少車企提出折價、補貼政策刺激買氣。

上汽集團和阿里巴巴集團合作開發的智己汽車於5日宣布部分車款降價，其中最大降價幅度達3萬元；廣汽豐田旗下部分車款降價幅度達3.9萬元。

據報導，多位中國傳統車企銷售人員不約而同表示，今年1月銷量年減幅度超過40%，1月銷售成績較好的車企，主要是藉由交付過去的訂單而非新增訂單。在市場壓力較大的情況下，大廠推出新的優惠政策，可能會引起連鎖反應，吸引部分車企跟進以增強自身的競爭力，但「這會進一步加劇市場的競爭態勢」。