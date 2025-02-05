防陸貨「借道」規避...美首度明列 香港貨一樣加徵10%關稅

除了美國郵政（USPS）最新宣布暫停接收大陸和香港包裹外，美國海關和邊境保護局（CBP）最新文件，解釋美國總統川普對大陸商品加徵10%關稅政策，還包括所有由香港製造、進口及轉口的商品，與大陸產品一樣，都要正式報關及加徵關稅。

獲美國政府資助的「自由亞洲電台」4日報導指出，這是美國當局首次將香港製造、進口和轉口產品，都要正式報關及被加徵關稅。

報導引述美國智庫學者指出，這反映香港已失去貿易的獨特地位，嚴重打擊香港國際轉口港地位，「只要掛上香港的名號，就視為等同大陸」；還指出大陸難以再借用香港的名義逃避美國制裁。

美國海關和邊境保護局表示，從大陸和香港進口的貨品不再獲得「小額豁免」（de minimis）條款。在該條款下，貨值在800美元以下的包裹將獲得免關稅安排。

據相關文件，獲豁免的商品屬於HTS分類9903.01.21、9903.01.22、9903.01.23的物品，大致包括捐贈物資、資訊類商品如出版物或藝術品、2月1日前裝貨上船的貨物。

換言之，香港將不再享有以往的「獨立關稅區」待遇，任何來自香港的國際郵件，不論價值多少都必須申報，變相加重大陸及香港商人，對美國市場的出口成本和行政負擔。

值得注意的是，以往大陸商品利用香港的獨立關稅及國際轉口貿易中心地位，經香港轉口到美國來規避關稅；這次美國海關明確表示，嚴查透過香港規避關稅的行為，代表一旦據供應鏈文件，例如原產地證明、訂單、裝箱貨單，判定商品是來自中國大陸或香港，都要交新關稅。

此外，如果商品主要是在大陸或香港製造、組裝或加工，即使經第三國，例如新加坡、台灣、南韓轉運，仍可能被視為大陸或香港產品，適用額外關稅。不過文件中沒有提到同是特別行政區的澳門。

美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽（Sunny Cheung）指出，這反映未來香港作為連接中西橋梁的國際物流和貿易角色將受到重創。張表示，美國政府對香港要做到多大程度，仍有很大空間。包括之前曾提及的聯繫匯率制度，這次只包括由香港或大陸製造，嚴格而言，若要再升級的話，可以是無論是何國商品，只要以香港作為轉運港，也可以加徵關稅，他形容這會是更「核彈級」的打擊。

美國一直是香港十大貿易市場之一，然而自2018年起受美中貿易戰、雙方關係惡化影響，香港對美國的出口總額出現疲軟，目前維持約385億美元規模，大部分是由中國大陸經香港轉口至美國。