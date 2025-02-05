揭發709案真相微信被封 維權律師周世鋒狀告騰訊

中國「709案」核心人物周世鋒的微信號遭永久封禁，他日前控告微信母公司騰訊，指騰訊曾表明，帳號封禁與其揭露709案及傅政華、孫力軍政治團夥有關，騰訊充當政治打手，對其日常生活、工作造成極大不便。

周世鋒原是北京鋒銳律師事務所主任，曾代理過法輪功成員、三鹿奶粉受害者等維權案件。2015年7月9日，中國官方展開對維權律師和維權人士大規模抓捕，外界稱為「709大抓捕」，涉及人數約達300人，其中關鍵人物為涉及北京鋒銳律師事務所的律師與維權人士。

德國之聲（DW）中文網4日報導，周世鋒於2024年11月22日發現其擁有的2個微信號被封，不僅無法傳訊給親友，所有社交功能也遭到限制，畫面上顯示「帳號違規」、「永久無法解除限制」等字樣。

微信號遭到永久封禁，帶來不少困擾。周世鋒無法收到學校透過微信傳送的的餐費繳費通知，導致其女兒無法正常用餐；學校透過微信家長群發出的提前放學通知也無法收到，導致他女兒在寒冬室外等候數小時。透過微信小程序處理的醫保、水電氣費、停車費等也都被耽誤。

周世鋒1日向北京互聯網（網際網路）法院提起民事訴訟，狀告深圳市騰訊計算機系統有限公司。

民事起訴狀提到，他多次與微信母公司騰訊溝通。對方明確告知，其帳號被封禁，是因為他持續揭露傅政華、孫力軍和前公安部長孟建柱合謀製造「709案」。

周世鋒認為，騰訊的行為是對他控訴傅政華、孫力軍和孟建柱政治團夥製造709政治迫害案件的報復，是騰訊充當政治打手的有力證據。騰訊的嚴重侵權行為，給他的日常生活、工作及商業活動造成極大的不便和經濟損失。

周世鋒訴請法院，要求騰訊公司立即解除對其微信帳號的永久封禁，並公開道歉，賠償其因帳號封禁導致的經濟損失及精神損害撫慰金等。