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蘋果連2年蟬聯全球智慧手機出貨量榜首 小米穩居第3

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市調機構Canalys 5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。其中蘋果憑藉新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，成功抵消了在大陸市場的挑戰，連續第2年穩守市場榜首。（美聯社）
市調機構Canalys 5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。其中蘋果憑藉新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，成功抵消了在大陸市場的挑戰，連續第2年穩守市場榜首。（美聯社）

市調機構Canalys於5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。其中蘋果憑藉新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，成功抵消了在大陸市場的挑戰，連續第2年穩守市場榜首。小米則穩居第3。

2024年全年，iPhone出貨量下降1%至2.25億支。三星緊跟在後，繼續聚焦盈利能力，出貨量同樣下降1%至2.22億支。

Canalys指出，蘋果和三星在強勁的旗艦機型需求下保持韌性，反映了市場持續的高階化趨勢。愈來愈多消費者選擇旗艦高階版本，例如iPhone 16 Pro和Pro Max的出貨量，比iPhone 15 Pro和Pro Max高出 11%，達到5500萬支以上。三星S系列也實現自2019年以來的最高銷量，其中Ultra版本占比更高。

受大陸市場的強勁勢頭以及在新興市場的持續戰略擴張推動，小米出貨量增長15%，達到1.68億支，穩居第3，並成為2024年行業出貨量增長的最大貢獻者；傳音首次躋身第4；OPPO包括一加則位列第5，分別增長15%和3%至1.06億支、1.03億支。

Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，2025年對廠商而言將充滿挑戰，全球和區域層面的複雜性不斷加劇。新興市場在2024年推動行業增長，但隨著部分市場趨於飽和，增速已開始放緩。廠商需要在短期業績、庫存管理和長期投資之間找到平衡，才能在市場取得成功。

庫存 成功 新興市場

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