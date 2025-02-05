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廣東表態發展AI與機器人 稱吸納百萬畢業生就業創業

中央社／ 台北5日電

中國廣東省委書記黃坤明今天在廣東省高質量發展大會上表示，要在人工智慧（AI）與機器人兩大領域集中發力，深入實施「廣東強芯」，並宣布今年要吸納100萬畢業生到廣東就業創業

據財聯社報導，黃坤明也在會中形容近期爆紅的中國新創公司深度求索（DeepSeek），「以不怕虎的勇氣銳氣撼動美國人工智能（慧）巨頭、產生連鎖效應」。

廣東省高質量發展大會今天在廣州召開，主題聚焦「建設現代化產業體系」。

黃坤明在講話中表示，廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智慧和機器人兩大領域下大決心、集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。希望有遠見、有抱負的投資者、創業者積極參與進來。

黃坤明也直言，華為以領先的數字技術賦能千行百業，深度求索（DeepSeek）以不怕虎的勇氣銳氣撼動美國人工智慧巨頭、產生連鎖效應，宇樹科技的機器人登上央視春晚舞台，「中國已經顯示出引領時代浪潮的全新氣象」，廣東更應奮力爭先。

黃坤明並宣布，今年廣東將實施「百萬英才匯南粵行動計劃」，拿出具有競爭力的薪酬和崗位，吸納100萬高校畢業生到廣東就業創業。「東西南北中，發展到廣東」。

同時，他也指出，要向「高」攀登，建好用好國家實驗室、重大科技基礎設施，深入實施「廣東強芯」、核心軟體攻關等重大專項，採取「大兵團」戰役式作戰模式，讓「超級平台」產出「超級成果」，在戰略必爭領域並跑領跑。

廣東動向備受關注，因其在今年的地方兩會未披露GDP增幅數據，引發猜測。廣東省統計局直到1月26日才公布，2024年全省地區生產毛額人民幣14兆1633.81億元（約新台幣63兆7348億元），年增3.5%。

這是廣東連續第二年未達經濟成長目標，外界近來關注廣東長年以來中國「經濟第一大省」的地位是否不保。

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