陸反制美關稅 大陸官媒：會再依美方措施動態調整

大陸官方4日起，提出多項措施反制川普政府的新增關稅措施，其中自本月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10-15%關稅。大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」4日稱，在今後一段時間裡，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，「動態調整」相關反制措施。

「玉淵譚天」發表文章稱，美方此次「炒冷飯」，將芬太尼問題和毫不相干的關稅問題扯在一起，「手法之業餘、牽強，盡顯美方欲加其罪，何患無辭的霸權主義本性，中方對此當然堅決反對。」

另外，依大陸國務院關稅稅則委員會的公告，大陸決定對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

「玉淵譚天」分析，2024年中國大陸自美進口的煤炭，約占美國對外煤炭出口總量的12.8%；且原油、農業機械、大排量汽車、皮卡等，都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使其在中國大陸競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代的出口地，認為此次反制「打蛇打七寸，要讓美方感到疼」，行動精準。

文中也引述上海對外經貿大學國際組織學院教授應品廣表示，加徵關稅是沒有底線的，僅提出10%、15%的幅度，本質上是顧全大局；但也意味著，「如果美方一意孤行，仍在錯誤的道路上越走越遠，那麼，中方還有足夠的空間予以反制與打擊。」

該文也引述對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示，在今後一段時間，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，動態調整相關反制措施。文中稱，「中方始終認為，中美之間應當相互尊重、和平共處、合作共贏」，「中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」