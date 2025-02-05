快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

陸反制美關稅 大陸官媒：會再依美方措施動態調整

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸官方4日起對美國加徵關稅提出一系列反制措施，大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」稱，在今後一段時間裡，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，「動態調整」相關反制措施。圖為河北唐山港曹妃甸港區礦石碼頭卸載。（新華社資料照）
大陸官方4日起對美國加徵關稅提出一系列反制措施，大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」稱，在今後一段時間裡，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，「動態調整」相關反制措施。圖為河北唐山港曹妃甸港區礦石碼頭卸載。（新華社資料照）

大陸官方4日起，提出多項措施反制川普政府的新增關稅措施，其中自本月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10-15%關稅。大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」4日稱，在今後一段時間裡，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，「動態調整」相關反制措施。

「玉淵譚天」發表文章稱，美方此次「炒冷飯」，將芬太尼問題和毫不相干的關稅問題扯在一起，「手法之業餘、牽強，盡顯美方欲加其罪，何患無辭的霸權主義本性，中方對此當然堅決反對。」

另外，依大陸國務院關稅稅則委員會的公告，大陸決定對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

「玉淵譚天」分析，2024年中國大陸自美進口的煤炭，約占美國對外煤炭出口總量的12.8%；且原油、農業機械、大排量汽車、皮卡等，都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使其在中國大陸競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代的出口地，認為此次反制「打蛇打七寸，要讓美方感到疼」，行動精準。

文中也引述上海對外經貿大學國際組織學院教授應品廣表示，加徵關稅是沒有底線的，僅提出10%、15%的幅度，本質上是顧全大局；但也意味著，「如果美方一意孤行，仍在錯誤的道路上越走越遠，那麼，中方還有足夠的空間予以反制與打擊。」

該文也引述對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示，在今後一段時間，大陸政府可能還會根據美方的進一步措施，動態調整相關反制措施。文中稱，「中方始終認為，中美之間應當相互尊重、和平共處、合作共贏」，「中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

經貿 美國

延伸閱讀

關稅變數 吉茂：推進墨西哥廠出貨當地客戶

川普只彎弓不射箭 關稅戰上演「交易的藝術」

台灣若捲入關稅戰 美晶片恐漲價59% 衝擊全球供應鏈

川普暫緩加徵關稅 墨西哥兌現承諾布兵邊境

相關新聞

蛇年開局 滬指震盪調整收跌0.65％、恒指跌0.93%

儘管前一天的港股、美股中概股雙雙大漲，但未能給A股足夠支撐。在中美貿易戰升級之際，5日A股指數走勢分化，截至收盤，滬指跌...

籲小兩會溝通兩岸觀光 陸委會：已聯繫陸方 尚未獲回應

春節之前，大陸文旅部宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，陸委會則一再強調要經觀光小兩會討論再進行。陸委會副主委梁文傑5...

豐田砸225億在上海蓋LEXUS電動車廠 2027年投產

日本最大車廠豐田，5日與上海市政府達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立LEXUS純電動車及電池的研發、生產公司，預計...

美媒：DeepSeek再次印證中國「夠用就好」的策略

美媒報導，DeepSeek的崛起，印證中國向來追求「夠用就好」的務實策略，他們通常使用西方國家發展的現有技術進行大規模生...

防陸貨「借道」規避...美首度明列 香港貨一樣加徵10%關稅

除了美國郵政（USPS）最新宣布暫停接收大陸和香港包裹外，美國海關和邊境保護局（CBP）最新文件，解釋美國總統川普對大陸...

蘋果連2年蟬聯全球智慧手機出貨量榜首 小米穩居第3

市調機構Canalys於5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。