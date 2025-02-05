美國郵政停收陸、港包裹 衝擊陸電商Shein和Temu

美國郵政管理局（USPS）4日公告，自即日起暫停接受來自中國大陸和香港郵政的入境國際包裹，直至另行通知為止。外界相信，依賴「小額豁免」政策（de minimis exemption）爭占美國市場的大陸電商希音（Shein）和拼多多海外版Temu，勢必受到衝擊。

根據美國郵政管理局官網公告指出，雖暫停接受來自中國大陸和香港的包裹，不過信件業務不會受到影響。

美國總統川普對大陸進口商品加徵10%關稅的措施4日已生效，此外川普也下令撤銷「小額豁免」政策。該政策內容是允許800美元（約新台幣2.6萬元）以下的商品，無須繳納關稅或某些稅款進入美國。

陸媒第一財經日報報導，「小額豁免」政策曾大幅促進了Shein和Temu等電商公司的發展，使能夠每天向美國運送數百萬個小包裹。隨著該政策取消，預計將影響這些平台的銷售，削弱大陸電商在全球市場的競爭力。

據美國海關與邊境保護局（CBP）數據顯示，過去十年適用於「小額豁免」的貨物數量增長超過600%。從2015財年的約1.39億件，增加到2023財年的超過10億件，2024財年更是預計將突破13.6億件。

4日起大陸也宣布一系列反制措施，包括將於10日起，對美國部分商品加徵10至15%關稅。此外，大陸也對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，共涉及仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及技術。