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DeepSeek竄紅大舉招兵買馬 年薪最高近700萬元

中央社／ 台北5日電
中國大陸日前推出Deepseek R1 的人工智慧大模型，引爆全球科技界的震撼。（路透）
中國大陸日前推出Deepseek R1 的人工智慧大模型，引爆全球科技界的震撼。（路透）

據陸媒報導，中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）旗下AI爆紅後，近期擴大招聘，公布52個在北京及杭州的職缺。其中，年薪最高的職位深度學習研究員可達人民幣154萬元（約新台幣693萬元）。

DeepSeek目前約有150名員工，規模正在迅速擴張。中國基金報4日晚間報導，DeepSeek公布52個職缺，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI（使用者介面）設計師等，工作地點位於北京或杭州。

報導指出，根據招聘網頁，DeepSeek對員工薪酬採取「14薪」（即每年支付14個月的薪水），大部分職缺的起薪約為人民幣2萬元（約新台幣9萬元）以上，其中更有年薪達百萬元級別的職缺。

年薪最高的職位是深度學習研究員-AGI（通用人工智慧），月薪約為8萬至11萬元，年薪最高可達154萬元；核心系統研發工程師（校園招聘）的薪資範圍為6萬元至9萬元，年薪最高可達126萬元。

而深度學習研發工程師、資深UI設計師等職位的月薪約為3萬元至7萬元，年薪最高可達98萬元。

報導提到，上述估算年薪均為稅前薪酬，且職缺都也有提供給應屆生。

除正式員工外，DeepSeek也招聘實習生。其中，AGI大模型實習生一天薪水約為500元至990元。

DeepSeek 職缺

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